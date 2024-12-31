Київ уночі атакували балістикою, вранці ворог продовжив бити ракетами і БпЛА (оновлено)

Близько 3 години ночі у столиці було оголошено повітряну тривогу через балістичну загрозу. За повідомленням Київської міської військової адміністрації, працювали сили протиповітряної оборони.

Моніторингові канали стверджують, що, за попередньою інформацією, були застосовані корейські ракети KN-23 або Іскандер-М з російських Курська та Брянська. Окрім передмістя Києва, під ударом також опинилася Шостка на Сумщині. Вибухи чули у Київській та Сумській областях.

Уранці росіяни продовжили атакувати дронами і ракетами. За даними Повітряних сил, станом на 7:43 ракети були на півночі Полтавської області, курс західний, а також у Сумській області курсом на Полтавську. Окремо про загрозу попередили Миргород. Згодом ракети почали міняти курс на Київську область.

О 7:58 Повітряні сили попередили про загрозу балістичного удару для всієї території.