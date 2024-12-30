Міністр оборони Словаччини: ​​Україна не зможе бути між Німеччиною та Швейцарією і розділятиме свій найбільший кордон із Росією
Міністр оборони Словаччини: ​​Україна не зможе бути між Німеччиною та Швейцарією і розділятиме свій найбільший кордон із Росією
Зеленський висловив співчуття з приводу смерті 39-го президента США Джиммі Картера
Зеленський висловив співчуття з приводу смерті 39-го президента США Джиммі Картера
Саїд Ісмагілов, ексмуфтій мусульман України, молодший лейтенант 57 ОМПБр: «Москва залишиться ордою»
Саїд Ісмагілов, ексмуфтій мусульман України, молодший лейтенант 57 ОМПБр: «Москва залишиться ордою»
Об'їзна дорога на півночі від Рівне готова на 80%, ‒ Мінфін
Об'їзна дорога на півночі від Рівне готова на 80%, ‒ Мінфін
​Чемпіон світу з боксу за версією WBA Gold Пол Бамба раптово помер за тиждень після здобуття титулу
​Чемпіон світу з боксу за версією WBA Gold Пол Бамба раптово помер за тиждень після здобуття титулу
Зеленський: вдалося повернути додому 189 українців
Зеленський: вдалося повернути додому 189 українців
МОН: цього року одна людина добровільно відмовилася від наукового ступеню, ще трьох позбавив такого статусу суд
МОН: цього року одна людина добровільно відмовилася від наукового ступеню, ще трьох позбавив такого статусу суд
Другий фронт для України: чому погроз Роберта Фіцо не треба боятися
Другий фронт для України: чому погроз Роберта Фіцо не треба боятися
​Володимир В'ятрович: «Польські політики кроки назустріч сприймають як заохочення до подальшого тиску»
​Володимир В'ятрович: «Польські політики кроки назустріч сприймають як заохочення до подальшого тиску»
ГоловнаСуспільствоВійна

Умєров: в застосунку Армія+ почалось опитування з приводу роботи військового омбудсмена

Опитування стартувало сьогодні, 30 грудня, і триватиме два тижні. 

Умєров: в застосунку Армія+ почалось опитування з приводу роботи військового омбудсмена
В застосунку Армія+ почалось опитування з приводу роботи військового омбудсмена
Фото: Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що в застосунку Армія+ почалось опитування з приводу роботи військового омбудсмена.

Міністр нагадав, що сьогодні Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

“Наступний етап – розробка законопроєкту про військового омбудсмена. Ми плануємо зробити це у максимально стислі терміни та в тісній співпраці з громадянським суспільством”, - запевнив Умєров.

Він зауважив, що головне - почути голос самих військових, і для цього в застосунку Армія+ почалось опитування, яке дозволить дізнатися:

  • Які функції військового омбудсмена є пріоритетними для військовослужбовців?
  • З якими порушеннями прав вони вже стикалися?

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Опитування стартувало сьогодні, 30 грудня, воно триватиме два тижні. 

Умєров пообіцяв, що результати опитування обов’язково будуть враховані під час створення законодавчої бази та роботи інституції військового омбудсмена.

  • Про плани створити інституцію військового обмудсмана в Міноборони говорили ще торік. Цей посадовець повинен буде перевіряти повідомлення про порушення прав військових та їхні скарги, зокрема щодо ненадання відпусток. У листопаді 2024 міністр оборони Рустем Умєров сказав, що на цю посаду є декілька кандидатів. 

  • На початку грудня Умєров анонсував подання відповідного законопроєкту про створення інституції військового обмудсмана. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies