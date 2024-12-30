Умєров: в застосунку Армія+ почалось опитування з приводу роботи військового омбудсмена

Опитування стартувало сьогодні, 30 грудня, і триватиме два тижні.

В застосунку Армія+ почалось опитування з приводу роботи військового омбудсмена

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що в застосунку Армія+ почалось опитування з приводу роботи військового омбудсмена.

Міністр нагадав, що сьогодні Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

“Наступний етап – розробка законопроєкту про військового омбудсмена. Ми плануємо зробити це у максимально стислі терміни та в тісній співпраці з громадянським суспільством”, - запевнив Умєров.

Він зауважив, що головне - почути голос самих військових, і для цього в застосунку Армія+ почалось опитування, яке дозволить дізнатися:

Які функції військового омбудсмена є пріоритетними для військовослужбовців?

З якими порушеннями прав вони вже стикалися?

Опитування стартувало сьогодні, 30 грудня, воно триватиме два тижні.

Умєров пообіцяв, що результати опитування обов’язково будуть враховані під час створення законодавчої бази та роботи інституції військового омбудсмена.