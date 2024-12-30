Росіяни вбили мирну мешканку Харківщини

Сьогодні, 30 грудня, о 14:00 росіяни вдарили по селищу Ківшарівка Харківської області з артилерії.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Внаслідок російського обстрілу загинула 51-річна цивільна жінка.

“Місцева мешканка потрапила в епіцентр обстрілу та отримала травми, не сумісні з життям”, - уточнили в поліції.

Слідчі поліції встановлюють тип озброєння та відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.