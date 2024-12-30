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Росіяни вбили мирну мешканку Харківщини

51-річна цивільна жінка загинула у Ківшарівці.

Росіяни вбили мирну мешканку Харківщини
Росіяни вбили мирну мешканку Харківщини
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Сьогодні, 30 грудня, о 14:00 росіяни вдарили по селищу Ківшарівка Харківської області з артилерії. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області. 

Внаслідок російського обстрілу загинула 51-річна цивільна жінка. 

“Місцева мешканка потрапила в епіцентр обстрілу та отримала травми, не сумісні з життям”, - уточнили в поліції.

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Слідчі поліції встановлюють тип озброєння та відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

  • Вчора внаслідок ударів ворога по Харківській області поранені троє. Росіяни били по різних населених пунктах.

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