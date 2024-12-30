Reuters ідентифікував п’ять хімічних компаній, на яких "тримається" виробництво вибухівки у Росії

Мова йде про ЄвроХім, Уралхім, УГМК, Лукойл і Євраз, які тісно пов'язані з російськими підсанційними олігархами.

Хімічні заводи, які належать деяким з найбагатших людей Росії, постачають інгредієнти для заводів з виробництва вибухівки, яку російські військові використовують під час війни в Україні.

Reuters ідентифікував п’ять підсанкційних хімічних компаній, які забезпечили понад 75% ключових складових для виготовлення вибухівки, відправлених залізницею на деякі з найбільших російських заводів з початку вторгнення до вересня 2024 року.

Аналіз інформаційного агентства демонструє, наскільки заводи з виробництва вибухівки, які є частиною військової машини Кремля, покладаються на ці хімічні підприємства та їхніх власників.

Мова йде про ЄвроХім, Уралхім, УГМК, Лукойл і Євраз, які тісно пов'язані з російськими мільярдерами Романом Абрамовичем, Вагітом Алєкперовим та Дмитром Мазепіним.

Абрамович і Алекперов не відповіли на запити про коментарі, надіслані через їхні компанії.

Лондонська компанія Євраз, у якій Амбрамович володіє 28% акцій, заявила, що постачає хімікати "тільки для цивільного використання".

"Лукойл", нафтопереробний завод у якому Алекперов зберігає частку, заявив, що "не виробляє вибухівку чи будь-які пов’язані з нею компоненти".

Професор університету Массачусетсу Анна Нагурні зазначає, що п’ять компаній пов'язаних з російськими олігархами, допомагали Кремлю не лише забезпечувати заводи необхідними хімічними інгредієнтами для боєприпасів, але й заробезпечували валютою від експорту цивільної продукції, включно з добривами.

"Ці хімічні компанії можуть працювати як цивільні, але вони підтримують військові зусилля Кремля", — каже Нагурні.

Reuters проаналізував переміщення понад 600 000 залізничних відправлень, які перевозили хімікати, необхідні для виготовлення вибухівки, після вторгнення в Україну з лютого 2022 року по вересень 2024 року.

Дані показали, що компанії мільярдерів постачали життєво важливі інгредієнти для п’яти заводів з виробництва вибухівки та пороху в Росії, які перебувають під санкціями Заходу. Заводи є дочірніми компаніями гігантського російського державного виробника зброї та автовиробника Ростех.

Reuters також вдалося перевірити, що чотири хімічні компанії були постачальниками чотирьох виробників вибухових речовин.

Аналіз агенства надає нові докази того, що стратегія Заходу із запровадження санкцій проти Росії як покарання за її вторгнення в Україну не спромоглася приборкати військове виробництво РФ. Хоча самі росіські мільярдери перебувають під санкціями Заходу, пов'язані з ними хімічні компанії здебільшого уникли великих фінансових санкцій на імпорт критично важливих товарів із США чи Європейського Союзу.

Більшість продукції цих хімічних заводів — це цивільні продукти, такі як добрива, які є критично важливими для сільського господарства. Давня політика Заходу звільняє харчові продукти від санкцій, щоб запобігти голоду і дипломатичним ударам з боку країн, що розвиваються.

Москва інвестує значні кошти у військове виробництво і прагне поповнити свої запаси боєприпасів. У 2024 році Росія виробила близько 2,4 мільйона артилерійських снарядів і імпортувала 3 мільйони з Північної Кореї, за словами представника силових структур.

Серед п’яти заводів з виробництва боєприпасів, які постачають компанії підсанкційних мільярдерів, є величезний завод імені Свердлова в Дзержинську. За словами офіційного представника української розвідки, завод є єдиним значним виробником у Росії пластичних вибухових речовин HMX і RDX, які використовуються в артилерії та ракетах.

За даними Reuters, хімікати до Свердлова постачають два заводи "Єврохіму", заснованого російським мільярдером Андрієм Мельниченком. "Єврохім" є одним з найбільших у світі виробників мінеральних добрив. Його "Невинномиський азотний завод" відправив щонайменше 38 000 метричних тонн оцтової кислоти до Свердлова під час війни в Україні.

Інший гігант добрив, компанія "Уралхім", заснована підсанкційним мільярдером Дмитром Мазепіним, поставила Свердлову понад 27 тис. тонн аміачної селітри. Нітрат амонію використовується для виготовлення октогену та гексогену, а також змішується з тротилом для виробництва вибухівки під назвою Amatol. Згідно з даними, "Уралхім" також поставив 6000 метричних тонн азотної кислоти зі свого заводу азотних добрив у Березниках до Свердлова.

За даними залізниці, металургійний завод у Сибіру, що належить компанії "Євраз", зареєстрованій у Лондоні, поставив 5000 метричних тонн толуолу – інгредієнта для тротилу – на Бійський олеумний завод. "Євраз" потрапив під санкції у 2022 році британським урядом, який заявив, що постачає сталь російським військовим.

Агентство Reuters ідентифікувало дві інші компанії, пов’язані з мільярдерами, які постачали хімікати на заводи з виробництва боєприпасів. Середньоуральський мідноплавильний завод на Уралі, заснований металургійним магнатом Іскандером Махмудовим.

Пермський нафтопереробний завод "Лукойл" поставив 6500 метричних тонн толуолу на Пермський пороховий завод, Казань і Бійськ. "Лукойл" частково володіє мільярдер Алекперов, колишній президент компанії. Як і інші, він продав багато акцій у 2022 році, але зберіг 8,55% акцій.