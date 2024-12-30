З нового року прокачування газу в Україні подорожчає у чотири рази

Рішення про здорожчання ухвалили у зв'язку з зупинкою транзиту російського газу.

З 1 січня нового року вартість транспортування газу для внутрішніх споживачів в Україні зросте у чотири рази. Відповідне рішення на сьогоднішньому засідання ухвалила Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг, пише Liga.net.

Підвищення тарифу пов'язано з припиненням транзиту російського газу. Нова вартість транспортування природного газу за 1000 куб. м тепер становитиме 501,97 гривень замість 124,16 грн.

"У 2024 році 85% доходу – це транспортування газу походженням з Російської Федерації. Тобто 15% – це те, що залишається нам від внутрішніх замовників. Для повної компенсації не вистачає того підняття тарифу, але ми згодні, ми розуміємо, що економіка України потребує зважених рішень", – сказав на засіданні гендиректор Оператора ГТС Дмитро Липпа.

Представники бізнесу, які брали участь у засіданні НКРЕКП, сказали, що підвищення тарифу створить додатковий тягар для промислових підприємств.

Підвищення тарифу стосується бізнесу, а не населення, звернули увагу в РБК-Україна.