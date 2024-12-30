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З нового року прокачування газу в Україні подорожчає у чотири рази

Рішення про здорожчання ухвалили у зв'язку з зупинкою транзиту російського газу.

З нового року прокачування газу в Україні подорожчає у чотири рази
На одному із газосховищ України
Фото: utg.ua

З 1 січня нового року вартість транспортування газу для внутрішніх споживачів в Україні зросте у чотири рази. Відповідне рішення на сьогоднішньому засідання ухвалила Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг, пише Liga.net

Підвищення тарифу пов'язано з припиненням транзиту російського газу. Нова вартість транспортування природного газу за 1000 куб. м тепер становитиме 501,97 гривень замість 124,16 грн. 

"У 2024 році 85% доходу – це транспортування газу походженням з Російської Федерації. Тобто 15% – це те, що залишається нам від внутрішніх замовників. Для повної компенсації не вистачає того підняття тарифу, але ми згодні, ми розуміємо, що економіка України потребує зважених рішень", – сказав на засіданні гендиректор Оператора ГТС Дмитро Липпа.

Представники бізнесу, які брали участь у засіданні НКРЕКП, сказали, що підвищення тарифу створить додатковий тягар для промислових підприємств. 

Підвищення тарифу стосується бізнесу, а не населення, звернули увагу в РБК-Україна

  • З 1 січня 2025 Україна зупиняє транзит російського газу своєю територію.
  • Зупника транзиту пов'язана з тим, що з 2025-го завершується дія п'ятирічного контракту Натфогазу і "Газпрому". Угоду можна було продовжити ще на десять років, але через повномасштабний напад росіян Україна цього не робитиме. Більше на цю тему – в матеріалі "Дивні схеми: хто стоїть за спробами продовжити транзит російського газу". 
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