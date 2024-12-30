Російський "Газпром" заявив, що припиняє постачання газу Молдові

Російський газовий монополіст "Газпром" із 1 січня 2025 року обмежує постачання природного газу в Республіку Молдова.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Москва аргументує це нібито відмовою Молдови врегулювати заборгованість за попередні постачання і звинувачує "АТ "Молдовагаз" у тому, що компанія регулярно не виконує своїх платіжних зобов'язань за чинним контрактом.

Прокачування російського газу в Молдову відбувалося через територію України, контракт на транзит із якою закінчується 2024 року. Через війну Україна не має наміру продовжувати договір.