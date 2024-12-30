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Російський "Газпром" заявив, що припиняє постачання газу Молдові

Москва аргументує це нібито відмовою врегулювати заборгованість за попередні постачання.

Російський "Газпром" заявив, що припиняє постачання газу Молдові
Фото: www.profi-forex.org

Російський газовий монополіст "Газпром" із 1 січня 2025 року обмежує постачання природного газу в Республіку Молдова.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Москва аргументує це нібито відмовою Молдови врегулювати заборгованість за попередні постачання і звинувачує "АТ "Молдовагаз" у тому, що компанія регулярно не виконує своїх платіжних зобов'язань за чинним контрактом.

Прокачування російського газу в Молдову відбувалося через територію України, контракт на транзит із якою закінчується 2024 року. Через війну Україна не має наміру продовжувати договір.  

  • В кінці жовтня 2021 року уряд Молдови та російська компанія "Газпром" домовилися подовжити угоду про постачання російського газу з 1 листопада на п'ятирічний термін. Після нового контракту з "Газпромом" тарифи на газ у Молдові виросли більше ніж удвічі.
  • "Газпром" поставив Молдові ультиматум для продовження постачання газу до країни. Також у 2021 році влада Молдови також домовилася з "Газпромом" про проведення аудиту історичного боргу Кишинева за газ. Кишинів поставив під сумнів заявлені Москвою $709 млн боргу й висловив готовність сплатити лише $9 млн.
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