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​Зеленський поговорив із Трюдо перед початком канадського головування в G7

Президент запропонував Канаді збільшити фінансування українського виробництва зброї.

​Зеленський поговорив із Трюдо перед початком канадського головування в G7
Архівне фото
Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо запевнив президента України Володимира Зеленського в непохитній підтримці та солідарності українському народу на тлі російської атаки на Різдво.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

"Сьогодні вранці я переговорив із президентом Зеленським, щоб висловити свою непохитну підтримку і солідарність українському народові, який знову зустрів Різдво під загрозою", - написав Трюдо.

За його словами, вони також обговорили спільну стурбованість у зв'язку з катастрофою літака "Азербайджанських авіаліній" і тривалою агресивною війною Росії.

Трюдо наголосив, що як голова "Великої сімки" наступного року, він знову наголосив на важливості миру і свободи для України.

В Офісі президента України також розповіли, що ключовою темою розмови були пріоритети в роботі Канади на чолі "Групи семи". Серед них Зеленський особливо відзначив посилення санкцій проти Росії, зокрема щодо російської пропаганди й тіньового флоту. 

Україна також пропонує створити спільну з G7 робочу групу для кращої координації зусиль та ефективнішого пошуку кораблів, які допомагають РФ фінансувати війну й становлять реальну загрозу довкіллю.

"Також обговорили подальшу координацію з усіма партнерами. Спільне завдання – забезпечити сильну позицію України для наближення справедливого й тривалого миру", - зазначив Зеленський.

Окремо він розповів про ситуацію на полі бою, перебіг Курської операції та втрати північнокорейського контингенту.

Зеленський подякував Канаді за всю надану оборонну підтримку, зокрема за систему NASAMS, а також поінформував про поточні військові потреби, насамперед - щодо ППО й бронетехніки. Він також запропонував Канаді збільшити фінансування українського виробництва зброї та розглянути можливість локалізації виробництва окремих типів озброєння.

Нагадаємо, що 1 січня 2025 року головування у групі послів G7 в Україні перейде від Італії до Канади. Напередодні  лідери G7 у заяві, схваленій із наближенням тисячного дня війни Росії проти України запевнили, що будуть підтримувати нашу державу стільки, скільки потрібно. 

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