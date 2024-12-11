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Головування у групі послів G7 в Україні перейшло від Італії до Канади

Головування  переходить від країни до країни щороку з 1 січня. 

Головування у групі послів G7 в Україні перейшло від Італії до Канади
Фото: Travelcalendar

Головування у групі послів "Великої сімки" в Україні перейшла від італійського до канадського посольства. – відповідно до майбутньої зміни головуючої країни у G7.

"На завершення року посольство Італії в Україні передає головування в Групі посольству Канади. Ми вдячні за постійну співпрацю протягом 2024 року. Підтримка України з боку G7 залишається непохитною", – зазначили у дописі групи в соцмережі Х.

Головування у "Групі семи" переходить від країни до країни щороку з 1 січня. 

Раніше лідери G7 у заяві, схваленій із наближенням тисячного дня війни Росії проти України запевнили, що будуть підтримувати нашу державу стільки, скільки потрібно



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