Головування у групі послів G7 в Україні перейшло від Італії до Канади

Головування переходить від країни до країни щороку з 1 січня.

Головування у групі послів "Великої сімки" в Україні перейшла від італійського до канадського посольства. – відповідно до майбутньої зміни головуючої країни у G7.

"На завершення року посольство Італії в Україні передає головування в Групі посольству Канади. Ми вдячні за постійну співпрацю протягом 2024 року. Підтримка України з боку G7 залишається непохитною", – зазначили у дописі групи в соцмережі Х.

As the year ends, @italyinukr🇮🇹 hands over the Group's Presidency to @CanEmbUkraine🇨🇦. We’re grateful for constant cooperation during 2024. @G7 support for #Ukraine reamins unwavering & 🇮🇹team in #Kyiv will keep working with partners for a sustainable, just, and lasting peace. pic.twitter.com/ooYLG7MEYa — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) December 11, 2024

Головування у "Групі семи" переходить від країни до країни щороку з 1 січня.

Раніше лідери G7 у заяві, схваленій із наближенням тисячного дня війни Росії проти України запевнили, що будуть підтримувати нашу державу стільки, скільки потрібно.





