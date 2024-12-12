Зеленський вважає, що Трамп хоче закінчити війну якнайшвидше

"Якщо Україна буде слабка і позиція Сполучених Штатів не буде сильною, вибухи війни будуть в інших куточках світу".

Президент Володимир Зеленський вважає, що обраний президент США Дональд Трамп хоче закінчити війну в Україні якнайшвидше, однак необхідно зробити це так, щоб у Росії не було можливості розпочати її знову.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю CBN.

"Безумовно, коли президент говорить про 24 години.... це питання не про те, що він за добу має вирішити таке... Це дуже складно. Але це говорить, я його слова розумію, що він хоче це зробити швидко. І мені здається, що це важливо, щоб це було швидше точно, тому що щодня ми втрачаємо людей", – сказав президент України.

Водночас він зазначив, що українська сторона працює з командою Трампа, однак розібратися в деталях можна буде лише після його інавгурації.

Зеленський наголосив, що Україна знаходитиме всі можливості, щоб закінчити цю війну швидше і справедливо. Він також додав, що Трамп розуміє, що Америка не може бути слабкою.

"І це правильно, тому що все закінчиться не Україною. Якщо Україна буде слабка і якщо позиція Сполучених Штатів не буде сильною, вибухи війни будуть в інших куточках світу. І це ми говоримо не лише про Європу, де є високі ризики, як Балкани, як країни Балтії, які були частиною Радянського Союзу свого часу", – зазначив Зеленський.