Маск став першою людиною в історії зі статками понад 400 мільярдів доларів

За підрахунками агенції Bloomberg, вперше в історії людства особисті статки одного бізнесмена перевищили позначку у 400 мільярдів доларів. Цією особою став Ілон Маск.

Після внутрішнього продажу частки у компанії SpaceX Маск додав до свого банківського рахунку одразу 50 мільярдів в американській валюті, що дозволило йому станом на зараз мати в своєму розпорядженні 439,2 мільярда доларів.

Цікаво, що сума могла б бути ще більш вражаючою, але суд у Делавері відмовився погодити для Маска компенсаційну виплату від компанії Tesla у розмірі 56 мільярдів доларів. Проте навіть без неї 53-річний бізнесмен з величезним запасом є найбагатшою людиною на планеті.

Після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США статки Маска зросли вже на 66%. Цьому сприяло очікування запровадження республіканцем високих ставок мита на закордонні електромобілі, що призведе до зростання частки Tesla, а також впевненість у майбутніх вигідних контрактах SpaceX з урядом. Сам Маск увійде до складу адміністрації Трампа в ролі співкерівника нового департаменту урядової ефективності.