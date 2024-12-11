Трамп анонсував призначення нареченої свого сина послом у Греції

Обраний президент США Дональд Трамп визначився з кількома дипломатичними призначеннями у своїй майбутній адміністрації – послом у Туреччині названо голову інавгураційного комітету у 2016 році Тома Баррака, а до Греції поїде працювати майбутня невістка республіканського лідера.

Як пише Reuters, з кінця 2020 року Кімберлі Гілфойл заручена з Дональдом Трампом-молодшим. Її майбутній свекр вважає Гілфойл "ідеальною людиною для того, щоб розвивати наші двосторонні відносини із Грецією, починаючи з військової співпраці і завершуючи торгівлею та економічними інноваціями".

Для Трампа це вже третє кадрове рішення із залученням власної родини. Батько його зятя Джареда Кушнера Чарльз став послом у Франції. А свекр наймолодшої дочки Трампа Тіффані Массад Булос названий президентом старшим радником з питань арабських країн та Близького Сходу.