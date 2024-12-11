БЕБ заарештувало 7 літаків на $40 млн у справі про ухилення від сплати податків
БЕБ заарештувало 7 літаків на $40 млн у справі про ухилення від сплати податків
Ворог ударив по Запоріжжю. Зруйновано лікарню (доповнено)
Ворог ударив по Запоріжжю. Зруйновано лікарню (доповнено)
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
​​Фортеця Покровськ
​​Фортеця Покровськ
​​Камінь, ножиці, папір. 71-й пакет підтримки США
​​Камінь, ножиці, папір. 71-й пакет підтримки США
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
Віцепрем’єр Молдови Олег Серебрян: «Придністров’я має усвідомити, що Росія їх зрадила, а самі платити за газ вони не можуть»
Віцепрем’єр Молдови Олег Серебрян: «Придністров’я має усвідомити, що Росія їх зрадила, а самі платити за газ вони не можуть»
“Спротив йде по лінії Академії меднаук”, – Радуцький про реформу іменитих медінститутів з нового року
“Спротив йде по лінії Академії меднаук”, – Радуцький про реформу іменитих медінститутів з нового року
Імениті медзаклади країни з нового року заходять у медреформу: що це означає для всіх українців
Імениті медзаклади країни з нового року заходять у медреформу: що це означає для всіх українців
ГоловнаСвіт

Жарт зайшов задалеко: Трамп назвав Трюдо "губернатором штату Канада"

Республіканець продовжує неприємну для сусідньої держави риторику.

Жарт зайшов задалеко: Трамп назвав Трюдо "губернатором штату Канада"
Дональд Трамп і Джастін Трюдо
Фото: EPA/UPG

Обраний президент США Дональд Трамп у своїй власній соціальній мережі Truth Social назвав прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо "губернатором великого штату".

Як пише канадське медіа CBC, республіканець продовжує жартувати на тему того, що заплановані ним збільшені на 25% митні ставки для Канади створюють для країни ситуацію, коли їй краще увійти до складу США. Проте ці жарти набувають все більш ворожого характеру і декому з коментаторів починають нагадувати м'які погрози щодо анексії. 

Цього разу Трамп написав, що нещодавно "мав приємність обідати з губернатором великого штату Канада і чекаю на нову зустріч, щоб обговорити тарифи і торгівлю - її результат буде видовищним для всіх". 

Нова шпилька від майбутнього президента, ймовірно, пов'язана із заявою Трюдо щодо підготовки дій у відповідь на можливі підвищення торговельних мит з боку США. 

Прем'єр-міністр провінції Онтаріо Дуг Форд спробував пожартувати у відповідь, відзначивши пізній час публікації Трампа: "Особисто я опівночі не думаю про Трюдо. Якщо ж думки Трампа в цей час зайняті ним, то це справді хороші стосунки". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies