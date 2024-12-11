Жарт зайшов задалеко: Трамп назвав Трюдо "губернатором штату Канада"

Обраний президент США Дональд Трамп у своїй власній соціальній мережі Truth Social назвав прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо "губернатором великого штату".

Як пише канадське медіа CBC, республіканець продовжує жартувати на тему того, що заплановані ним збільшені на 25% митні ставки для Канади створюють для країни ситуацію, коли їй краще увійти до складу США. Проте ці жарти набувають все більш ворожого характеру і декому з коментаторів починають нагадувати м'які погрози щодо анексії.

Цього разу Трамп написав, що нещодавно "мав приємність обідати з губернатором великого штату Канада і чекаю на нову зустріч, щоб обговорити тарифи і торгівлю - її результат буде видовищним для всіх".

Нова шпилька від майбутнього президента, ймовірно, пов'язана із заявою Трюдо щодо підготовки дій у відповідь на можливі підвищення торговельних мит з боку США.

Прем'єр-міністр провінції Онтаріо Дуг Форд спробував пожартувати у відповідь, відзначивши пізній час публікації Трампа: "Особисто я опівночі не думаю про Трюдо. Якщо ж думки Трампа в цей час зайняті ним, то це справді хороші стосунки".