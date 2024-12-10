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Ізраїль планує запровадити “стерильну зону оборони” на півдні Сирії

Літаки Ізраїлю завдали понад 350 ударів по цілях, включаючи зенітні батареї, військові аеродроми, заводи з виробництва зброї, бойові літаки та ракети.

Ізраїль планує запровадити “стерильну зону оборони” на півдні Сирії
Ізраїльські танки біля огорожі між Ізраїлем і Сирією, поблизу друзського села Мадждал-Шамс, на анексованих Ізраїлем Голанських в
Фото: EPA/UPG

Ізраїль прагне запровадити “стерильну зону оборони” на півдні Сирії, яка буде підтримуватися без постійної присутності військ.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністра оборони Ізраїлю Ісраеля Каца.

Зазначається, що за останні 48 годин, після падіння уряду сирійського президента Башара Асада, літаки Ізраїлю завдали понад 350 ударів по цілях, включаючи зенітні батареї, військові аеродроми, заводи з виробництва зброї, бойові літаки та ракети.

Також Ізраїль завдав ударів по об'єктах ВМС Сирії в портах Аль-Байда і Латакія, де стояли 15 кораблів ВМС Сирії.

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Як заявили ізраїльські офіційні особи, удари по всій Сирії були спрямовані на знищення стратегічної зброї та військової інфраструктури. Це має запобігти їх використанню групами повстанців, деякі з яких виросли з рухів, пов’язаних з Аль-Каїдою та Ісламською державою.

"Ми не маємо наміру втручатися у внутрішні справи Сирії, але ми чітко маємо намір робити все необхідне для забезпечення нашої безпеки", - заявив прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху.

  • Після повалення режиму Башара Асада Ізраїль завдав близько трьохсот ударів по Сирії. Ізраїльські посадовці стверджують, що їхні атаки та наземна операція є "обмеженими" і спрямовуються на те, аби зброя, покинута після втечі сирійської армії та її пособників, не потрапила в руки екстремістів. 

  • Ізраїль заперечив, що його війська наблизилися до сирійської столиці. Військовий речник Надав Шошані сказав, що "повідомлення, які циркулюють у медіа про ймовірне просування ізраїльських танків у бік Дамаска, є неправдивим".

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