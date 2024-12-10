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Євросоюз виділить для підтримки реформ у Молдові €50 млн

Також на перевірки суддів у країні виділять додатково €10 млн.

Євросоюз виділить для підтримки реформ у Молдові €50 млн
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та очільниця Молдови Майя Санду
Фото: EPA/UPG

Європейський союз виділить 50 млн євро на підтримку реформ у Молдові. 

Про це повідомила у соцмережі Х президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після зустрічі з президенткою Молдови Майєю Санду.

"Майя Санду серцем і душею бореться за європейське майбутнє Молдови. Ми на вашому боці. Сьогодні ми подали 50 мільйонів євро на підтримку реформ та економічної стабільності. Ми також з нетерпінням чекаємо відкриття ключового кластера переговорів про вступ у 2025 році", – написала очільниця Єврокомісії.

Також вона додала, що обговорила із Санду реформу юстиції.

"Оцінка непідкупності суддів та прокурорів має важливе значення для забезпечення верховенства закону. Ми обговорили план прискорення перевірки суддів, а також збільшення підтримки ЄС з цією метою до €10 млн", – повідомила фон дер Ляйєн.

  • Наступного року Євросоюз надасть Молдові пристрої для перехоплення дронів. Брюссель вже схвалив постачання обладнання. 
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