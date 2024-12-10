Євросоюз виділить для підтримки реформ у Молдові €50 млн

Також на перевірки суддів у країні виділять додатково €10 млн.

Європейський союз виділить 50 млн євро на підтримку реформ у Молдові.

Про це повідомила у соцмережі Х президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після зустрічі з президенткою Молдови Майєю Санду.

"Майя Санду серцем і душею бореться за європейське майбутнє Молдови. Ми на вашому боці. Сьогодні ми подали 50 мільйонів євро на підтримку реформ та економічної стабільності. Ми також з нетерпінням чекаємо відкриття ключового кластера переговорів про вступ у 2025 році", – написала очільниця Єврокомісії.

.@sandumaiamd is fighting with her heart and soul for Moldova’s European future.



We are fully by your side.



Today we tabled €50 million to support reforms and economic stability.



We also look forward to opening a pivotal cluster of accession negotiations in 2025. pic.twitter.com/QaSRjpiPVe — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 10, 2024

Також вона додала, що обговорила із Санду реформу юстиції.

"Оцінка непідкупності суддів та прокурорів має важливе значення для забезпечення верховенства закону. Ми обговорили план прискорення перевірки суддів, а також збільшення підтримки ЄС з цією метою до €10 млн", – повідомила фон дер Ляйєн.