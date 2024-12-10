Також відомо про 9 постраждалих, стан 3 з них ‒ надзвичайно важкий.

В Італії внаслідок вибуху на складі пального поблизу Флоренції, що належить італійській енергетичній компанії Eni, загинуло 5 людей, пишуть Reuters та видання ANSA з посиланням на прокуратуру.

Також відомо про 9 постраждалих, стан 3 з них ‒ надзвичайно важкий.

Вибух стався вчора в Каленцано, на північній околиці столиці Тоскани, в районі, де вантажівки завантажують паливо для доставки на автозаправні станції. Інші депо поблизу не постраждали.

Депо займає площу близько 180 000 квадратних метрів і з’єднане з нафтопереробним заводом Eni на узбережжі. Його 24 резервуари використовуються для зберігання бензину, дизельного та авіаційного палива.

Прокурор міста Прато Лука Тескаролі проводить інспекцію на складі Eni, куди вранці також прибув заступник міністра внутрішніх справ Емануеле Пріско.

Фото: EPA/UPG