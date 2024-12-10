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В Італії вибухнув склад з пальним енергетичної компанії Eni, 5 людей загинуло

Також відомо про 9 постраждалих, стан 3 з них ‒ надзвичайно важкий.

В Італії вибухнув склад з пальним енергетичної компанії Eni, 5 людей загинуло
Фото: EPA/UPG

В Італії внаслідок вибуху на складі пального поблизу Флоренції, що належить італійській енергетичній компанії Eni, загинуло 5 людей, пишуть Reuters та видання ANSA з посиланням на прокуратуру.

Також відомо про 9 постраждалих, стан 3 з них ‒ надзвичайно важкий.

Вибух стався вчора в Каленцано, на північній околиці столиці Тоскани, в районі, де вантажівки завантажують паливо для доставки на автозаправні станції. Інші депо поблизу не постраждали.

Депо займає площу близько 180 000 квадратних метрів і з’єднане з нафтопереробним заводом Eni на узбережжі. Його 24 резервуари використовуються для зберігання бензину, дизельного та авіаційного палива.

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Прокурор міста Прато Лука Тескаролі проводить інспекцію на складі Eni, куди вранці також прибув заступник міністра внутрішніх справ Емануеле Пріско.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

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