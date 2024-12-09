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​У Донецьку підірвали автомобіль начальника Оленівської колонії, він загинув (оновлено)

Також постраждала його дружина - їй відірвало ногу.

​У Донецьку підірвали автомобіль начальника Оленівської колонії, він загинув (оновлено)
Фото: Смкриншот відео

В центрі окупованого Донецька вибухнув позашляховик. 

Про це повідомляють російські ЗМІ та телеграм-канали. 

Зазначається, що внаслідок вибуху дві людини дістали серйозних поранень. 

Деякі ЗМІ повідомляють, що підірвано авто начальника Оленівської колонії, де в липні 2022-го росіяни влаштували теракт проти військовополонених, унаслідок якого загинули не менше 50 українських полонених, близько 150 були поранені. 

Оновлено. Росіяни заявляють, що автомобіль належав начальнику Оленівської колонії Сергію Євсюкову. Він загинув. Також постраждала його дружина - їй відірвало ногу, вона в лікарні у важкому стані.

У липні 2024 року СБУ повідомила про підозру колишньому керівництву Оленівської колонії. Йдеться про ексначальника так званої Волноваської виправної колонії Сергія Євсюкова та його першого заступника Нейлова. Обидвох окупанти вже зняли з цих "посад".

Теракт в Оленівці

28 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії №120 в окупованому місті Оленівка стався потужний вибух. Унаслідок вибуху було зруйновано приміщення, де перебували полонені українці. Точна кількість загиблих невідома, але, за даними ISW, їх 53.

Пізніше стало відомо, що росіяни умисно влаштували теракт в Оленівці для недопущення обміну військовополоненими. Українські спецслужби мають супутникові знімки, які свідчать про те, що могили біля виправної колонії були вириті заздалегідь. 

З цього приводу ООН створила моніторингову місію. У вересні 2022-го Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що ця місія, яка мала розслідувати теракт, так і не прибула в Україну. У січні 2023 року генсек ООН розпустив місію, яка мала розслідувати теракт.

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