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​У Києві затримали банду, яка обкрадала пенсіонерів під виглядом працівників газової служби

Затримані – троє жінок, віком від 26 до 29 років, та їхній спільник – 50-річний чоловік.

​У Києві затримали банду, яка обкрадала пенсіонерів під виглядом працівників газової служби

Співробітники Нацполіції Києва затримали групу крадіїв, які обкрадали квартири літніх киян під виглядом працівників газової служби.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Троє жінок та їх спільник-водій заходили до осель пенсіонерів та під приводом перевірки газових лічильників викрадали з квартир потерпілих всі їх заощадження. Від дій зловмисників постраждало щонайменше троє мешканців столиці. 

Затримали членів злочинної групи співробітники Солом’янського управління поліції спільно з оперативниками столичного Главку поліції. Зловмисники – троє жінок, віком від 26 до 29 років, та їх спільник – 50-річний чоловік. Фігуранти приїхали до столиці з Сумської області та займалися крадіжками з осель літніх людей. 

Зловмисники діяли за заздалегідь спланованим сценарієм. Вони заздалегідь обирали жертву серед одиноких пенсіонерів. Переконувались, що людина в помешканні знаходиться сама, заходили до оселі, представляючись працівницями газової служби. Двоє жінок відвертали увагу господаря, а їхня спільниця, в цей час обшукувала кімнати. Далі вони поверталися до своєї автівки, де їх чекав спільник-водій, який контролював обстановку ззовні.

Крадіїв затримали після того, як вони викрали 37 тисяч гривень у 83-річної пенсіонерки. Наразі слідчі вже довели причетність фігурантів до ще двох злочинів, скоєних аналогічним шляхом. Тоді ділки винесли з квартир 75-ти та 85-річних пенсіонерів 34 500 гривень. 

Затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція інкримінованої фігурантам статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в серпні президент Володимир Зеленський підписав закон № 11068, який у 10 разів підвищує поріг для кримінальної відповідальності за дрібні крадіжки – з 302,8 грн до 3028 грн. 

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