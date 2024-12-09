​У Києві затримали банду, яка обкрадала пенсіонерів під виглядом працівників газової служби

Затримані – троє жінок, віком від 26 до 29 років, та їхній спільник – 50-річний чоловік.

Співробітники Нацполіції Києва затримали групу крадіїв, які обкрадали квартири літніх киян під виглядом працівників газової служби.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Троє жінок та їх спільник-водій заходили до осель пенсіонерів та під приводом перевірки газових лічильників викрадали з квартир потерпілих всі їх заощадження. Від дій зловмисників постраждало щонайменше троє мешканців столиці.

Затримали членів злочинної групи співробітники Солом’янського управління поліції спільно з оперативниками столичного Главку поліції. Зловмисники – троє жінок, віком від 26 до 29 років, та їх спільник – 50-річний чоловік. Фігуранти приїхали до столиці з Сумської області та займалися крадіжками з осель літніх людей.

Зловмисники діяли за заздалегідь спланованим сценарієм. Вони заздалегідь обирали жертву серед одиноких пенсіонерів. Переконувались, що людина в помешканні знаходиться сама, заходили до оселі, представляючись працівницями газової служби. Двоє жінок відвертали увагу господаря, а їхня спільниця, в цей час обшукувала кімнати. Далі вони поверталися до своєї автівки, де їх чекав спільник-водій, який контролював обстановку ззовні.

Крадіїв затримали після того, як вони викрали 37 тисяч гривень у 83-річної пенсіонерки. Наразі слідчі вже довели причетність фігурантів до ще двох злочинів, скоєних аналогічним шляхом. Тоді ділки винесли з квартир 75-ти та 85-річних пенсіонерів 34 500 гривень.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція інкримінованої фігурантам статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в серпні президент Володимир Зеленський підписав закон № 11068, який у 10 разів підвищує поріг для кримінальної відповідальності за дрібні крадіжки – з 302,8 грн до 3028 грн.