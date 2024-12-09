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Wall Street Journal про нову тактику Росії: випускає дрони-приманки і уникає місць, де стоять мобільні групи ППО

На своєму заводі в Татарстані росіяни виготовляють копії іранських Shahed, і частина з них не несе бойового заряду, тож слугує для виснаження протиповітряної оборони. 

Wall Street Journal про нову тактику Росії: випускає дрони-приманки і уникає місць, де стоять мобільні групи ППО
Shahed-136
Фото: скрин відео

За вересень, жовтень і листопад Росія випустила по Україні понад 6000 ракет і дронів, що утричі більше, ніж за попередні три місяці і в чотири рази більше, ніж за осінь 2023-го, порахувала газета Wall Street Journal

Це може свідчити про підсилення російських запасів за рахунок нового заводу з виробництва БпЛА і постачань ракет із Північної Кореї. Москва використовує безпрецедентну кількість дронів Shahed та більшу кількість балістичних ракет, яких важче виявляти. 

Журналісти також розповіли про зміни в тактиці ударів. 

Раніше росіяни купували дрони типу Shahed у Ірану, але зараз в них є власний завод із виробництва, розташований у Татарстані. Там на місяць можуть виготовляти 1200 дронів, повідомили журналістам українські посадовці. Однак російська версія Shahed відрізняється від оригіналу. До половини запущених дронів можуть не мати бойового заряду і слугувати просто приманками. Ці приманки виснажують ППО, а іноді – фільмують українські позиції та передають ці дані. Деякі "шахеди" запрограмовані уникати місцевості, де раніше виявили мобільні групи ППО. Якщо один дрон десь збили, то інші потім уникають цього маршруту близько місяця. Росіяни запускають дрони над лісами, де розміщення мобільних груп неможливе. Іноді дрони також летять на одну ціль, а потім розвертаються і прямують до іншої. А ще Москва стала фарбувати їх у чорний колір, аби ускладнити виявлення. 

Однією з нових тактик росіян є використання дешевих дронів-приманок. Також вони використовують термобаричні боєголовки і ракети, які мають здатність ухилятися від радарів. 

"Йдеться про те, щоб вичерпати можливості протиповітряної оборони", – сказав командир 164-ї бригади майор Антон Янович. 

Журналісти відзначили, що в України цього року покращилася спроможність збивати ракети. У жовтні 93 % всіх дронів були збиті або втрачені, порівняно з лише 8 % балістичних і гіперзвукових ракет. 

Статистика збиття ракет і дронів
Фото: Wall Street Journal
Статистика збиття ракет і дронів

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