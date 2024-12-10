За минулу добу Сили оборони ліквідували 1350 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила на війні в Україні 755 940 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 755940 (+1350)
- танків ‒ 9524 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 19596 (+7)
- артилерійських систем – 21064 (+3)
- РСЗВ – 1253 (+0)
- засоби ППО ‒ 1023 (+0)
- літаків – 369 (+0)
- гелікоптерів – 329 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20107 (+14),
- крилаті ракети ‒ 2859 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31037 (+48) од,
- спеціальна техніка ‒ 3637 (+1)
Дані уточнюються.
За даними Пентагону, втрати Росії лише за перший рік повномасштабної війни в Україні перевищують втрати Москви за всі конфлікти, в яких вона брала участь з часів Другої світової війни. Росія втратила щонайменше 700 000 вбитими та пораненими з лютого 2022 року і "змарнувала" понад 200 мільярдів доларів, витративши їх на війну.