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Сили оборони ліквідували 1350 російських окупантів

 Росія вже втратила на війні в Україні 755 940 військових. 

Сили оборони ліквідували 1350 російських окупантів
Фото: скрин

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1350 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила на війні в Україні 755 940 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 755940 (+1350) 
  • танків ‒ 9524 (+5) 
  • бойових броньованих машин ‒ 19596 (+7)
  • артилерійських систем – 21064 (+3)
  • РСЗВ – 1253 (+0)
  • засоби ППО ‒ 1023 (+0)
  • літаків – 369 (+0)
  • гелікоптерів – 329 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20107 (+14),
  • крилаті ракети ‒ 2859 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31037 (+48) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3637 (+1)

Дані уточнюються.

За даними Пентагону, втрати Росії лише за перший рік повномасштабної війни в Україні перевищують втрати Москви за всі конфлікти, в яких вона брала участь з часів Другої світової війни. Росія втратила щонайменше 700 000 вбитими та пораненими з лютого 2022 року і "змарнувала" понад 200 мільярдів доларів, витративши їх на війну.

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