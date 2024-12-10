За минулу добу Сили оборони ліквідували 1350 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила на війні в Україні 755 940 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.12.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 755940 (+1350)

танків ‒ 9524 (+5)

бойових броньованих машин ‒ 19596 (+7)

артилерійських систем – 21064 (+3)

РСЗВ – 1253 (+0)

засоби ППО ‒ 1023 (+0)

літаків – 369 (+0)

гелікоптерів – 329 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20107 (+14),

крилаті ракети ‒ 2859 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 31037 (+48) од,

спеціальна техніка ‒ 3637 (+1)

Дані уточнюються.

За даними Пентагону, втрати Росії лише за перший рік повномасштабної війни в Україні перевищують втрати Москви за всі конфлікти, в яких вона брала участь з часів Другої світової війни. Росія втратила щонайменше 700 000 вбитими та пораненими з лютого 2022 року і "змарнувала" понад 200 мільярдів доларів, витративши їх на війну.