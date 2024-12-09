Пентагон: Росія втратила 700 тисяч військових і "змарнувала" понад $200 млрд на війну

Ллойд Остін наголосив на важливості чинити опір Кремлю і підтримувати Україну.

Втрати Росії лише за перший рік повномасштабної війни в Україні перевищують втрати Москви за всі конфлікти, в яких вона брала участь з часів Другої світової війни.

Про це у своєму виступі на Національному безпековому Форумі Рональда Рейгана заявив очільник Пентагону Ллойд Остін, передає "Голос Америки".

Остін зазначив, що Росія втратила щонайменше 700 000 вбитими та пораненими з лютого 2022 року і "змарнувала" понад 200 мільярдів доларів, витративши їх на війну.

Він наголосив на важливості чинити опір Кремлю і підтримувати Україну і закликав своїх наступників дотримуватись цієї політики.

Серед успіхів США в стримуванні Путіна Остін вказав на те, що Контактна міжнародна група в форматі "Рамштайн" об'єднала союзників України і забезпечила понад 57 мільярдів доларів прямої безпекової допомоги для України.

"Разом ми допомогли Україні пережити повномасштабну атаку найбільшого війська в Європі", - наголосив Остін.

Він підкреслив, що США вдалось уникнути ядерного протистояння з Росією, а НАТО стало потужнішим і більш об'єднаним з більш укріпленим східним флангом. Країни Альянсу також наростили щорічні оборонні витрати на майже 80 мільярдів доларів.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія вже втратила в Україні 754 590 військових.