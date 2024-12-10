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Одна людина убита і семеро поранені внаслідок учорашніх атак Росії по Херсону і області

Пошкоджено, зокрема, будинки. 

Одна людина убита і семеро поранені внаслідок учорашніх атак Росії по Херсону і області
Фото: EPA/UPG

Учора в Херсонській області внаслідок ударів Росії загинула одна людина, поранені семеро. 

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Садове, Антонівка, Іванівка, Придніпровське, Велетенське, Дніпровське, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Гончарне, Комишани, Розлив, Берислав, Ольгівка, Львове, Золота Балка, Новоолександрівка, Нововоронцовка, Дудчани, Шляхове, Зміївка, Токарівка, Червоний Маяк, Саблуківка, Шилова Балка, Михайлівка, Милове, Качкарівка, Козацьке, Веселе та місто Херсон. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Прокудін. 

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили кілька приватних автомобілів", – йдеться у повідомленні.

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