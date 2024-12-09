​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
США оголосили про новий пакет допомоги Україні. Пентагон оприлюднив подробиці
США оголосили про новий пакет допомоги Україні. Пентагон оприлюднив подробиці
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Нотр-Дам: тріумфальне повернення
Нотр-Дам: тріумфальне повернення
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
Їсти шоколад – корисно: дослідження показало, який кращий для здоров'я
Їсти шоколад – корисно: дослідження показало, який кращий для здоров'я
Башкирська активістка Айгуль Ліон: «Сьогодні сили на повалення російської влади мають лише національні республіки»
Башкирська активістка Айгуль Ліон: «Сьогодні сили на повалення російської влади мають лише національні республіки»
Лідер сирійської опозиції оголосив про "падіння" режиму Асада
Лідер сирійської опозиції оголосив про "падіння" режиму Асада
ГоловнаСуспільствоВійна

​У Херсоні росіяни із дрона вбили чоловіка

Також у місті відомо про двох поранених. 

​У Херсоні росіяни із дрона вбили чоловіка
Фото ілюстративне
Фото: United24

Сьогодні, 9 грудня, росіяни із дрона вбили чоловіка у Дніпровському районі Херсона. Ще двоє осіб поранені. 

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та мер міста Роман Мрочко. 

"У Дніпровському районі Херсона російські окупанти з БпЛА вбили чоловіка. Внаслідок скидання вибухівки з дрона поранення, несумісні з життям, дістав херсонець, який перебував в автівці. Мої співчуття рідним загиблого", – написав Прокудін у телеграмі. 

Мрочко додав, що на цей момент відомо ще двох поранених. Ворог атакував авто близько 11.30.

61-річний чоловік у передмісті теж постраждав внаслідок скиду рашистами вибухівки з дрона. У нього уламкові поранення.

Жінку 60 років, яка потрапила під ворожий обстріл у Центральному районі, ушпиталено з вибуховою травмою та уламковим пораненням.

  • У неділю унаслідок російських ударів по Херсону і області загинула одна людина. Вісім осіб отримали поранення.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies