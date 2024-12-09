​У Херсоні росіяни із дрона вбили чоловіка

Також у місті відомо про двох поранених.

Сьогодні, 9 грудня, росіяни із дрона вбили чоловіка у Дніпровському районі Херсона. Ще двоє осіб поранені.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та мер міста Роман Мрочко.

"У Дніпровському районі Херсона російські окупанти з БпЛА вбили чоловіка. Внаслідок скидання вибухівки з дрона поранення, несумісні з життям, дістав херсонець, який перебував в автівці. Мої співчуття рідним загиблого", – написав Прокудін у телеграмі.

Мрочко додав, що на цей момент відомо ще двох поранених. Ворог атакував авто близько 11.30.

61-річний чоловік у передмісті теж постраждав внаслідок скиду рашистами вибухівки з дрона. У нього уламкові поранення.

Жінку 60 років, яка потрапила під ворожий обстріл у Центральному районі, ушпиталено з вибуховою травмою та уламковим пораненням.