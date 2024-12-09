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​Харків'янин із вікна власної квартири коригував удари росіян по місту

Він перебуває під вартою без права внесення застави. 

​Харків'янин із вікна власної квартири коригував удари росіян по місту
Фото: СБУ

У Харкові затримали 60-річного колишнього охоронця, який вирішив стати коригувальником російських спецслужб.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.

За матеріалами справи, чоловік мав навести ворожий вогонь по одному із українських військових об’єктів, що розташований поруч із його будинком. Щоб скоригувати удар, він зробив декілька фото із вікна власної квартири та месенджером відправив їх своєму російському куратору.

Наступні фотозвіти з видом на базу ЗСУ інформатор мав зробити вже після обстрілу: для визначення точки влучання та наслідків можливого "прильоту".

За даними СБУ, для повітряного удару росіяни планували використати ракетне озброєння та надважкі керовані авіаційні бомби.

Наразі також встановлено, що зрадник додатково розвідував ще декілька цілей для ворожих бомбардувань. Він обходив місцевість під виглядом прогулянок та приховано фіксував локації українських захисників.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. 

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