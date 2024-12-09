Також пошкоджено баржу, яка перевозила військову техніку та обладнання для ремонту Кримського мосту.

Служби безпеки показала ексклюзивні кадри спецоперації морських дронів "Sea Baby" в Керченській бухті. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Зʼявилися деталі нової унікальної спецоперації Служби безпеки. В ніч з 5 на 6 грудня група морських дронів СБУ «Sea Babу» вступила в бій з російськими вертольотами, літаками та патрульними катерами «Раптор», які намагалися їх перехопити. Саме ці водні дрони були виготовлені в результаті спільного збору коштів з UNITED24, monobank, Олегом Гороховським, Сергієм Стерненком та Ігорем Лаченом в лютому цього року", – йдеться в повідомленні.

Російські пілоти розраховували на легке полювання, але саме вони стали здобиччю, бо морські дрони відкрили вогонь у відповідь.

На новітніх "Sea Baby" встановлені крупнокаліберні кулемети із балістичними програмами автоматичного наведення та автозахоплення цілей.

Перехоплений російський радіообмін свідчить, що на бортах вертольотів є вбиті та поранені. Самі ж вертольоти отримали значні пошкодження і тепер потребують капітального ремонту.

Також дрони СБУ вразили баржу, котра перевозила військову техніку та обладнання для ремонту Кримського мосту, який окупанти досі безуспішно намагаються привести до ладу після минулих підривів української спецслужби.

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