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​Дрони СБУ Sea Baby вразили російські вертольоти в Керченській бухті

Також пошкоджено баржу, яка перевозила військову техніку та обладнання для ремонту Кримського мосту.

​Дрони СБУ Sea Baby вразили російські вертольоти в Керченській бухті
дрон СБУ Sea Baby
Фото: Пресцентр СБУ

Служби безпеки показала ексклюзивні кадри спецоперації морських дронів "Sea Baby" в Керченській бухті. Про це повідомляє пресцентр СБУ. 

"Зʼявилися деталі нової унікальної спецоперації Служби безпеки. В ніч з 5 на 6 грудня група морських дронів СБУ «Sea Babу» вступила в бій з російськими вертольотами, літаками та патрульними катерами «Раптор», які намагалися їх перехопити. Саме ці водні дрони були виготовлені в результаті спільного збору коштів з UNITED24, monobank, Олегом Гороховським, Сергієм Стерненком та Ігорем Лаченом в лютому цього року", – йдеться в повідомленні.

Російські пілоти розраховували на легке полювання, але саме вони стали здобиччю, бо морські дрони відкрили вогонь у відповідь. 

На новітніх "Sea Baby" встановлені крупнокаліберні кулемети із балістичними програмами автоматичного наведення та автозахоплення цілей.

Перехоплений російський радіообмін свідчить, що на бортах вертольотів є вбиті та поранені. Самі ж вертольоти отримали значні пошкодження і тепер потребують капітального ремонту. 

Також дрони СБУ вразили баржу, котра перевозила військову техніку та обладнання для ремонту Кримського мосту, який окупанти досі безуспішно намагаються привести до ладу після минулих підривів української спецслужби. 

"Морський малюк": що про нього відомо

  • Улітку 2023 стало відомо, що Сили оборони атакували Кримський міст за допомогою надводного дрона Sea Baby. Завдяки успішним атакам СБУ фактично змінила філософію проведення військово-морських операцій. 
  • Голова СБУ пояснював, що морські дрони, які пошкодили Кримський міст у липні 2023, за ініціативою особового складу були названі "SeaBaby", тобто "Морський малюк". Вони обладнані бойовою частиною 850 кг.
  • Для враження десантного корабля "Оленегорський горняк" і танкера "SIG" було використано два окремі надводні дрони, в кожному з яких було по 450 кілограмів бойової частини.
  • Наприкінці лютого українці за 36 годин закрили великий збір на 35 морських дронів Sea Baby для СБУ. Його організували фандрейзингова платформа UNITED24 спільно з monobank та волонтерами.
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