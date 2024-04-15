У СБУ розповіли про оновлені морські дрони Sea Baby: в майбутньому зможуть протистояти цілим ворожим флотам

Морські дрони Sea Baby, які активно застосовує СБУ для ударів по ворожих цілях, отримали покращені аквадинамінчі характеристики. Ці безпілотники вже змінили концепцію військово-морських операцій, а в майбутньому, як очікується, зможуть протистояти цілим ворожим флотам.

Про це в інтерв'ю розповів один із операторів Sea Baby – співробітник контррозвідки. Саме він керував одним із морських дронів «Sea Baby», які вразили Кримський міст у 2023.

"Армія морських дронів може ефективно боротися з цілими ворожими флотами, які коштують мільярди доларів і на які працюють цілі концерни. Маючи сотню-дві таких морських дронів з можливістю індивідуальної адаптації їх до сучасних сценаріїв ведення бойових дій, ворожий флот можна просто закрити у бухтах противника", – зазначив спецпризначенець СБУ.

Співробітник СБУ також поділився технічними деталями нещодавно представленого нового покоління дронів СБУ. Ця версія Sea Baby має покращені аквадинамічні та технологічні характеристики.

"Дрон може проходити понад 1 тисячу кілометрів, несучи більш як 1 тонну корисного навантаження. Завдяки цьому Sea Baby є багатофункціональною платформою з можливістю встановлення на нього різних модулів озброєння для знищення ворожих цілей, а не тільки дроном-камікадзе", – розповів він.