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У СБУ розповіли про оновлені морські дрони Sea Baby: в майбутньому зможуть протистояти цілим ворожим флотам

Дрони вже змінили концепцію операцій. 

У СБУ розповіли про оновлені морські дрони Sea Baby: в майбутньому зможуть протистояти цілим ворожим флотам
Морські безпілотники Sea Baby
Фото: СБУ

Морські дрони Sea Baby, які активно застосовує СБУ для ударів по ворожих цілях, отримали покращені аквадинамінчі характеристики. Ці безпілотники вже змінили концепцію військово-морських операцій, а в майбутньому, як очікується, зможуть протистояти цілим ворожим флотам.

Про це в інтерв'ю розповів один із операторів Sea Baby – співробітник контррозвідки. Саме він керував одним із морських дронів «Sea Baby», які вразили Кримський міст у 2023.

"Армія морських дронів може ефективно боротися з цілими ворожими флотами, які коштують мільярди доларів і на які працюють цілі концерни. Маючи сотню-дві таких морських дронів з можливістю індивідуальної адаптації їх до сучасних сценаріїв ведення бойових дій, ворожий флот можна просто закрити у бухтах противника", – зазначив спецпризначенець СБУ. 

Співробітник СБУ також поділився технічними деталями нещодавно представленого нового покоління дронів СБУ. Ця версія Sea Baby має покращені аквадинамічні та технологічні характеристики. 

"Дрон може проходити понад 1 тисячу кілометрів, несучи більш як 1 тонну корисного навантаження. Завдяки цьому Sea Baby є багатофункціональною платформою з можливістю встановлення на нього різних модулів озброєння для знищення ворожих цілей, а не тільки дроном-камікадзе", – розповів він.

  • Наприкінці лютого українці за 36 годин закрили великий збір на 35 морських дронів Sea Baby для СБУ. Його організували фандрейзингова платформа UNITED24 спільно з monobank і Олегом Гороховським, волонтерами Сергієм Стерненком та Ігорем Лаченковим.
  • Від початку дрони Sea Baby могли змогу нести 850 кг корисного заряду
  • Безпілотник є результатом тривалої розробки, а робота над ним почалася одразу після початку повномасштабного нападу РФ. 
  • У грудні в СБУ розповіли про сів другий БпЛА "Мамай". "Мамай" наразі є найшвидшим обʼєктом у Чорному морі та може розганятися до 110 км/год.
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