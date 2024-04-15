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У Харківській області трактор підірвався на російській міні

Інцидент стався біля села Явірське.

У Харківській області трактор підірвався на російській міні
Фото: Вікіпедія

Сьогодні у Балаклійській громаді Харківської області трактор під час польових робіт підірвався на вибухонебезпечному предметі.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"15 квітня у полі поблизу села Явірське Балаклійської громади тракторист наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет. Внаслідок детонації вибухівки трактор пошкоджено. Механізатор отримав легкі поранення", – ідеться у повідомленні.   

Україна є однією з найбільш забруднених мінами країн світу. За два роки від початку повномасштабної війни наземні міни – разом з нерозірваними бомбами, артилерійськими снарядами та іншими вибухонебезпечними наслідками війни – потенційно забруднили майже третину території України. 

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