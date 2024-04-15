Затримали трьох високопосадовців митниці, які обкладали "даниною" імпортерів

Схеми діяли на митницях Київської, Рівненської та Одеської областей.

Затримання митника, якого підозрюють у хабарництві

На хабарництві викрили і затримали трьох посадовців, які входять до керівного складу митних органів. Чиновники обклали "даниною" українських підприємців-імпортерів. Корупційні схеми діяли на митницях Київської, Рівненської та Одеської областей.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

"Фігуранти обклали "даниною" українських підприємців, які займаються імпортом зарубіжної продукції на територію нашої держави", – зазначили у спецслужбі.

Зокрема, у Рівному повідомили про підозру першому заступнику начальника обласної митниці. Посадовець налагодив схему систематичного вимагання хабарів за безперешкодне митне оформлення іноземних товарів.

У разі несплати на перевізників очікували "додаткові" перевірки вантажів та супровідної документації.

"Це призводило до штучного затягування строків митного контролю і, як наслідок, зривало договірні зобов’язання імпортерів щодо своєчасної доставки продукції замовникам", – уточнили в СБУ.

Фото: СБУ Затримання митника, якого підозрюють у хабарництві

У Києві спільно із Національною поліцією "на гарячому" затримали заступника начальника одного із митних постів столичної митниці, який здійснював регулярні "побори" з компаній зовнішньоекономічної діяльності.

За даними слідства, чиновник вимагав гроші з підприємців за нестворення штучних перешкод під час митного оформлення зарубіжних товарів.

До незаконної діяльності він залучив митного брокера, який виступав посередником для ведення "переговорів" з імпортерами та передачі "на гору" одержаних хабарів.

Фото: СБУ Затримання митника, якого підозрюють у хабарництві

В Одеській області СБУ спільно із ДБР викрили на корупції начальника одного із митних постів. Посадовець діяв у складі створеного ним злочинного угруповання, до якого входили декілька підлеглих та митний брокер.

Зловмисники вимагали від імпортерів різні суми хабарів, які залежали від обсягів та виду товарів.

На підставі отриманих матеріалів трьом чиновникам митниці і двом їхнім спільникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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