СБУ викрила очільницю окупаційної "філії Роспошти" на Харківщині

Зловмисницею виявилась колишня працівниця одного з виділень Укрпошти у захопленому на той час місті Ізюм.

Служба безпеки затримала ще одну колаборантку, яка співпрацювала з росіянами під час окупації частини Харківщини. Зловмисницею виявилась колишня працівниця одного з виділень Укрпошти у захопленому на той час місті Ізюм.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Жінка запропонувала окупантам свою допомогу у війні проти України, за що отримала "призначення" - очолила місцеву філію "Роспошти". Вона організовувала адресну розсилку пропагандистських газет по домівках мешканців громади.

Також колаборантка змушувала своїх підлеглих роздавати примірники російських "видань" прямо у приміщенні захопленого відділення пошти. Крім того зловмисниця намагалася ввести в обіг поштові марки та конверти із кремлівською символікою.

Після звільнення міста зрадниця "залягла на дно" і таким чином сподівалася уникнути правосуддя. Але їй це не вдалося. Співробітники СБУ задокументували злочини, розшукали її та затримали.

Наразі жінці повідомили їй про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність у формі пособництва у здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.