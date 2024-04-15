Командувачем військ ОК "Захід" став бригадний генерал Шведюк

Командувачем військ Оперативного командування "Захід" призначено бригадного генерала Володимира Шведюка.
Про це він повідомив у фейсбуці.
"Шановні офіцери, сержанти, солдати! Відсьогодні, маю за честь очолити, без перебільшень, одне із найпотужніших військових з’єднань Збройних сил України", – сказав Шведюк.
Він подякував командуванню за довіру, назвав це "великою честю і привілеєм".
Шведюк зазначив, що він прагне до того, щоб командування ОК "Захід" "стало зразком військової досконалості та тактичної майстерності".
"Разом ми зміцнимо нашу обороноздатність і продемонструємо непохитну відданість захисту нашої країни. Нам немає іншого вибору, як перемогти. І ми це зробимо", – додав він.
- ОК "Захід" з 2021 року очолював Сергій Літвінов. У лютому цього року повідомлялось, що його звільнили і призначили заступником начальника Національного університету оборони України.
Що відомо про Володимира Шведюка
- Народився 23 червня 1969 року у Вінницькій області, в сім'ї військовослужбовця. Закінчив у 1999−2001 та 2019−2021 році – Національну академію оборони України.
- До березня 2022 обіймав посаду заступника командувача сил ТрО ЗСУ, з березня 2022 – начальник штабу угруповання Об'єднаних сил.
- Брав участь у російсько-українській війні та відбитті російського повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.