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Командувачем військ ОК "Захід" став бригадний генерал Шведюк

До березня 2022 року він обіймав посаду заступника командувача сил ТРО ЗСУ, з березня 2022 - начальник штабу угруповання Об'єднаних сил.

Командувачем військ ОК "Захід" став бригадний генерал Шведюк
Володимир Шведюк

Командувачем військ Оперативного командування "Захід" призначено бригадного генерала Володимира Шведюка.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Шановні офіцери, сержанти, солдати! Відсьогодні, маю за честь очолити, без перебільшень, одне із найпотужніших військових з’єднань Збройних сил України", – сказав Шведюк.

Він подякував командуванню за довіру, назвав це "великою честю і привілеєм".

Шведюк зазначив, що він прагне до того, щоб командування ОК "Захід" "стало зразком військової досконалості та тактичної майстерності".

"Разом ми зміцнимо нашу обороноздатність і продемонструємо непохитну відданість захисту нашої країни. Нам немає іншого вибору, як перемогти. І ми це зробимо", – додав він.

  • ОК "Захід" з 2021 року очолював Сергій Літвінов. У лютому цього року повідомлялось, що його звільнили і призначили заступником начальника Національного університету оборони України.

    Що відомо про Володимира Шведюка

    • Народився 23 червня 1969 року у Вінницькій області, в сім'ї військовослужбовця. Закінчив у 1999−2001 та 2019−2021 році – Національну академію оборони України.
    • До березня 2022 обіймав посаду заступника командувача сил ТрО ЗСУ, з березня 2022 – начальник штабу угруповання Об'єднаних сил.
    • Брав участь у російсько-українській війні та відбитті російського повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.
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