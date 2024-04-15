Командувачем військ ОК "Захід" став бригадний генерал Шведюк

До березня 2022 року він обіймав посаду заступника командувача сил ТРО ЗСУ, з березня 2022 - начальник штабу угруповання Об'єднаних сил.

Командувачем військ Оперативного командування "Захід" призначено бригадного генерала Володимира Шведюка.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Шановні офіцери, сержанти, солдати! Відсьогодні, маю за честь очолити, без перебільшень, одне із найпотужніших військових з’єднань Збройних сил України", – сказав Шведюк.

Він подякував командуванню за довіру, назвав це "великою честю і привілеєм".

Шведюк зазначив, що він прагне до того, щоб командування ОК "Захід" "стало зразком військової досконалості та тактичної майстерності".

"Разом ми зміцнимо нашу обороноздатність і продемонструємо непохитну відданість захисту нашої країни. Нам немає іншого вибору, як перемогти. І ми це зробимо", – додав він.