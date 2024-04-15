За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 770 російських окупантів. Загалом Росія втратила в Україні вже 454 420 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 454420 (+770)
- танків - 7180 (+6)
- бойових броньованих машин - 13796 (+31)
- артилерійських систем - 11593 (+41)
- РСЗВ - 1046 (+0)
- засоби ППО - 758 (+0)
- літаків - 347 (+0)
- гелікоптерів - 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9266 (+31)
- крилаті ракети - 2092 (+3)
- кораблі / катери - 26 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 15510 (+51)
- спеціальна техніка - 1908 (+3).
Дані уточнюються.
- Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 5 пунктах управління та 1 складу боєприпасів ворога.