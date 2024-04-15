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Сили оборони ліквідували ще 770 російських окупантів

Загалом Росія втратила в Україні вже 454 420 військових.

Сили оборони ліквідували ще 770 російських окупантів
Фото: скрин відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 770 російських окупантів. Загалом Росія втратила в Україні вже 454 420 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 454420 (+770)
  • танків - 7180 (+6) 
  • бойових броньованих машин - 13796 (+31) 
  • артилерійських систем - 11593 (+41)
  • РСЗВ - 1046 (+0) 
  • засоби ППО - 758 (+0) 
  • літаків - 347 (+0) 
  • гелікоптерів - 325 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9266 (+31)
  • крилаті ракети - 2092 (+3)
  • кораблі / катери - 26 (+0) 
  • підводні човни  - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 15510 (+51) 
  • спеціальна техніка - 1908 (+3).

Дані уточнюються.

  • Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 5 пунктах управління та 1 складу боєприпасів ворога.
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