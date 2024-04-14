Заступник міністра оборони: повторний медогляд для обмежено придатних розпочнеться із середини травня

Міноборони зробило 23 мільйони запитів на оновлення даних громадян, наразі оцифрували дані щодо чоловіків призовного віку, які можуть бути включені до мобілізації.

Повторний медогляд для обмежено придатних розпочнеться із середини травня.

Про це повідомив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, йдеться на сайті конгресу.

"Наразі триває погодження змін до 402 наказу. І з середини травня розпочнеться переогляд на підтвердження придатності до служби, тих людей, сказав Гаврилюк.

Він зазначив, що Міноборони перезапустило електронну систему «Оберіг», яка забезпечує цифрове ведення даних на всіх етапах мобілізаційної кампанії для кожного окремого суб’єкта.

Ця система інтегрована з Державною податковою службою, Міністерством юстиції, Державною прикордонною службою, Міністерством освіти, Державною міграційною службою та Судовою адміністрацією.

Зокрема, зробили 23 мільйони запитів на оновлення даних громадян, наразі оцифрували дані щодо чоловіків призовного віку, які можуть бути включені до мобілізації, в усіх 24 регіонах України та Києві.

"Більшість регіонів успішно налагодили процес введення даних щодо статусу проходження комісій ВЛК. Проте, щоб забезпечити ще більшу ефективність і прозорість, ми плануємо збільшити потужності команд, що працюють у ТЦК та СП, і перевести у цифровий формат весь процес мобілізаційної кампанії для кожного громадянина", - додав заступник міністра оборони.