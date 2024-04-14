​Чорноморський флот РФ втратив третину кораблів, але Україні ще є над чим працювати, - ВМС

Чорноморський флот Росії втратив із початку повномасштабної війни близько третини своїх кораблів, але Україні ще є над чим працювати.

Про це заявив речник Військо-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передають "Українські новини".

"Якщо мовою цифр, то можемо говорити про третину (кораблів, - ред.). Але, звісно, є важливим якісний показник. Тому ще є багато над чим працювати. У першу чергу це стосується носіїв крилатих ракет, яких вони мають десяток в акваторії Чорного моря", - сказав він.

Речник зазначив, що завдяки вдалій роботі Сил оборони вдалося відновити цивільне судноплавство у Чорному морі, яке Росія намагалася заблокувати на початку повномасштабної війни. Це критично важливо для українського експорту.

Однак, не варто забувати про загрози, які становить Росія у Чорному морі. Речник нагадав, що на тлі втрат флоту окупанти посилили авіаційну складову, а у Чорноморському регіоні постійно присутні російські літаки.