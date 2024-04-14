Унаслідок обстрілів Очеретиного на Донеччині загинула людина, ще двоє травмовані

Росіяни влучили у 5-поверхівку, з-під завалів якої витягнули тіло 67-річної жінки.

14 квітня російська армія завдала удару по 5-поверхівці в Очеретиному Донецької області. Унаслідок влучання загинула жінка, ще двоє людей отримали травми.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Фото: Вадим Філашкін обстріли Очеретиного

"Сьогодні вдень росіяни скинули на селище авіабомбу — влучили у 5-поверхівку. З-під завалів будинку витягнули тіло 67-річної жінки. Обидва поранені доправлені до лікарні і отримують необхідну медичну допомогу", — ідеться у повідомленні глави ОВА.

Фото: Вадим Філашкін обстріли Очеретиного

Вадим Філашкін знову закликав мирних жителів області евакуюватися.