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Унаслідок обстрілів Очеретиного на Донеччині загинула людина, ще двоє травмовані

Росіяни влучили у 5-поверхівку, з-під завалів якої витягнули тіло 67-річної жінки. 

Унаслідок обстрілів Очеретиного на Донеччині загинула людина, ще двоє травмовані
обстріли Донеччини
Фото: Вадим Філашкін

14 квітня російська армія завдала удару по 5-поверхівці в Очеретиному Донецької області. Унаслідок влучання загинула жінка, ще двоє людей отримали травми.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

обстріли Очеретиного
Фото: Вадим Філашкін
обстріли Очеретиного

"Сьогодні вдень росіяни скинули на селище авіабомбу — влучили у 5-поверхівку. З-під завалів будинку витягнули тіло 67-річної жінки. Обидва поранені доправлені до лікарні і отримують необхідну медичну допомогу", — ідеться у повідомленні глави ОВА.

обстріли Очеретиного
Фото: Вадим Філашкін
обстріли Очеретиного

Вадим Філашкін знову закликав мирних жителів області евакуюватися.

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