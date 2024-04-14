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Поляки на квадроциклах заблукали і "прорвали" кордон України з Угорщиною, - ДПСУ

На іноземців складено адмінпротоколи.

Поляки на квадроциклах заблукали і "прорвали" кордон України з Угорщиною, - ДПСУ
Фото: Скриншот відеоо

Українські прикордонники затримали громадян Польщі, які незаконно перетнули кордон України з Угорщиною.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

"Четверо поляків поза пунктами пропуску трьома квадроциклами та мотоциклом перетнули угорсько-український кордон. Прикордонний наряд затримав порушників і зʼясував: громадяни є членами спільноти, яка займається екстремальним прокатом кросових мотоциклів та квадроциклів. У підтримку акції «2222 км» чоловіки саме долали маршрут від Кракова до Стамбула, щодоби, здебільшого бездоріжжям, проїжджали 300 км. Втративши звʼязок, заблукали й так опинилися в Україні", - йдеться в повідомленні.

За незаконний перетин кордону на іноземців складено адмінпротоколи. Невдовзі, в порядку реадмісії, їх повернуть до Угорщини.

Раніше прикордонники знайшли чоловіка, який блукав горами та звернувся за допомогою.

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