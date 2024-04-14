Європейські країни відкидають заклики Києва надати Україні додаткові системи ППО, – Financial Times
Європейські країни відкидають заклики Києва надати Україні додаткові системи ППО, – Financial Times
Німеччина спростила гендерні правила
Німеччина спростила гендерні правила
Іран запустив по Ізраїлю безпілотники та крилаті ракети (оновлено)
Іран запустив по Ізраїлю безпілотники та крилаті ракети (оновлено)
Британський генерал: Росія влітку може піти в наступ
Британський генерал: Росія влітку може піти в наступ
“Повстання Штатів”: Джекіл вбиває Гайда
“Повстання Штатів”: Джекіл вбиває Гайда
Переможець виборів у Нідерландах розкритикував мільярдну допомогу Україні
Переможець виборів у Нідерландах розкритикував мільярдну допомогу Україні
Фундація Лятошинського спростовує інформацію про відмову співпрацювати з Клівлендським оркестром
Фундація Лятошинського спростовує інформацію про відмову співпрацювати з Клівлендським оркестром
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські окупанти знову завдали удару по енергетичній інфраструктурі Харкова

У Харкові діють погодинні мережеві обмеження. 

Російські окупанти знову завдали удару по енергетичній інфраструктурі Харкова
Фото: Facebook/Герман Галущенко

Уночі 14 квітня російські безпілотники атакували  енергетичну інфраструктуру Харкова. Після низки російських ударів об'єкти енергетики знаходяться в критичному стані, повідомили в Міненерго.

Через пошкодження критичної інфраструктури обмежувалось виробництво електроенергії з відновлюваних джерел енергії. Графіки відключень у Харківській області діятимуть і сьогодні.  

Також через бойові дії пошкоджено обладнання на високовольтній повітряній лінії електропередачі у Дніпропетровській області, та внаслідок обстрілу пошкоджено повітряні лінії на Чернігівщині. Зокрема, частково знеструмлений населений пункт. 

У Херсоні відключено близько 3 тисяч абонентів, в області через бойові дії без електропостачання залишається 46 населених пунктів. 

  • У ніч на 14 квітня окупанти атакували 10-ма "Шахедами" Харків. Сили ППО знищили всі повітряні цілі.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies