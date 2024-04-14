Російські окупанти знову завдали удару по енергетичній інфраструктурі Харкова

Уночі 14 квітня російські безпілотники атакували енергетичну інфраструктуру Харкова. Після низки російських ударів об'єкти енергетики знаходяться в критичному стані, повідомили в Міненерго.

Через пошкодження критичної інфраструктури обмежувалось виробництво електроенергії з відновлюваних джерел енергії. Графіки відключень у Харківській області діятимуть і сьогодні.

Також через бойові дії пошкоджено обладнання на високовольтній повітряній лінії електропередачі у Дніпропетровській області, та внаслідок обстрілу пошкоджено повітряні лінії на Чернігівщині. Зокрема, частково знеструмлений населений пункт.



У Херсоні відключено близько 3 тисяч абонентів, в області через бойові дії без електропостачання залишається 46 населених пунктів.