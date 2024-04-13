Внаслідок атак РФ на українську енергетику система втратила значний обсяг генерації, – міністр енергетики

Міністр пояснив, що метою ударів ворога по енергетиці є знищення маневрової генерації.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що внаслідок російських атак на об’єкти української енергетичної інфраструктури система втратила значний обсяг генерації електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

“Удари з 22 березня відбуваються по енергетичній системі щодня, вони наймасштабніші, навіть якщо порівнювати з 2022 – 2023 роками. Ми втратили значний обсяг теплової та гідрогенерації. Також відбуваються удари по об’єктах передачі електроенергії. Ворог спланував усі удари, щоб знищити маневрову генерацію в країні”, – розповів очільник Міненерго на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, що відбулося у Чернівцях під головуванням президента Володимира Зеленського.

Водночас він зазначив, що, незважаючи на всі ці атаки, систему втримано, вона збалансована і сьогодні працює стабільно.

Міністр ознайомив учасників Конгресу із заходами, які плануються для відновлення і нарощування потужностей.

“Найбільш швидке рішення – це ремонт того, що пошкоджено. Наші групи вже працюють у країнах, які запропонували використати старе аналогічне обладнання як донорів для можливого ремонту устаткування”, – зазначив він.

Також планується збільшення пропускних спроможностей для імпорту електроенергії. Окрім цього, почалася реалізація проєктів для нарощування та масштабування маневрових потужностей.

Нагадаємо, нещодавно віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков оприлюднив подробиці захисту 22 ключових електропідстанцій в Україні. Зокрема, в Україні почали зведення третього рівня захисту, але для завершення робіт потрібні кошти.