У Херсонській області через обстріли РФ постраждали двоє чоловіків

Обоє у стані середньої тяжкості їх госпіталізовані до лікарні.

Російська окупаційна армія обстріляла село Козацьке Новокаховської громади, що у Херсонській області. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє чоловіків.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

"Постараждали двоє місцевих жителів. Обом чоловікам по 42 роки. У стані середньої тяжкості їх госпіталізували до лікарні. В одного потерпілого - травма стегна. В другого - уламкові поранення потилиці, спини, рук та ніг", – йдеться у повідомленні. Медики надають постраждалим необхідну допомогу.