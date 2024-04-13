У Херсонській області через обстріли РФ постраждали двоє чоловіків

Російська окупаційна армія обстріляла село Козацьке Новокаховської громади, що у Херсонській області. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє чоловіків.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
"Постараждали двоє місцевих жителів. Обом чоловікам по 42 роки. У стані середньої тяжкості їх госпіталізували до лікарні. В одного потерпілого - травма стегна. В другого - уламкові поранення потилиці, спини, рук та ніг", – йдеться у повідомленні. Медики надають постраждалим необхідну допомогу.
- У селі Степне на Херсонщині під час польових робіт на російській міні підірвався тракторист. Чоловік отримав численні травми.
- Перед тим росіяни пошкодили припортову інфраструктуру на Херсонщині, постраждали люди.Зокрема, семеро мирних жителів зазнали поранень.