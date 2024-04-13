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У Херсонській області через обстріли РФ постраждали двоє чоловіків

Обоє у стані середньої тяжкості їх госпіталізовані до лікарні. 

У Херсонській області через обстріли РФ постраждали двоє чоловіків
Херсонці прибирають наслідки ударів (фото ілюстративне)
Фото: скріншот

Російська окупаційна армія обстріляла село Козацьке Новокаховської громади, що у Херсонській області. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє чоловіків.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

"Постараждали двоє місцевих жителів. Обом чоловікам по 42 роки. У стані середньої тяжкості їх госпіталізували до лікарні.  В одного потерпілого - травма стегна. В другого - уламкові поранення потилиці, спини, рук та ніг", – йдеться у повідомленні. Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

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