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​До кінця року Службу 112 планують запустити по всій території України

Наразі лінія 112 працює вже у двох макрорегіонах України — центральному та західному.

​До кінця року Службу 112 планують запустити по всій території України

До кінця 2024 року планують порити роботу  Служби 112 на всій території України. Поки що вона працює вже у двох макрорегіонах України — центральному та західному.

Про це інформує міністерство внутрішніх справ. 

Зокрема, у травні очікується запуск центру Служби 112 у Дніпрі, а у вересні — в Одесі. Центри покриватимуть східні та південні регіони України відповідно.

До Служби можна буде звертатися за допомогою з будь-якого куточка України. Виклик за номером 112 перенаправляється до служб екстреної допомоги. 

"На лінію 112 можуть звертатися і люди з порушеннями слуху чи мовлення. Для цього необхідно надіслати повідомлення на номер 112. Після цього надійде посилання на відеозв’язок з операторами, які володіють жестовою мовою", – уточнили в МВС.

Також у міністерстві наголошують, що номери профільних екстрених служб 101, 102, 103 і 104 продовжать працювати й після 2024 року.

  • Нацполіція заявляла про готовність до інтеграції в єдину службу "112" ще у січні 2020 року. 
  • Дали старт Службі 112 у вересні 2022 року, коли Кабмін прийняв відповідну постанову. Тоді і зазначили, що Служба діятиме за принципом "єдиного вікна", що дозволить особі використовувати для виклику один телефонний номер.
  • Вже у липні 2023 року МВС повноцінно запровадило службу 112 у Києві — єдиний номер для всіх надзвичайних ситуацій. 
  • А у грудні минулого року МВС звітувало, що виклик екстрених служб за номером 112 доступний, крім Києва, у Вінницькій, Житомирській, Київській, Львівській, Черкаській та Чернігівській областях.
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