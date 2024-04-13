​До кінця року Службу 112 планують запустити по всій території України

Наразі лінія 112 працює вже у двох макрорегіонах України — центральному та західному.

До кінця 2024 року планують порити роботу Служби 112 на всій території України. Поки що вона працює вже у двох макрорегіонах України — центральному та західному.

Про це інформує міністерство внутрішніх справ.

Зокрема, у травні очікується запуск центру Служби 112 у Дніпрі, а у вересні — в Одесі. Центри покриватимуть східні та південні регіони України відповідно.

До Служби можна буде звертатися за допомогою з будь-якого куточка України. Виклик за номером 112 перенаправляється до служб екстреної допомоги.

"На лінію 112 можуть звертатися і люди з порушеннями слуху чи мовлення. Для цього необхідно надіслати повідомлення на номер 112. Після цього надійде посилання на відеозв’язок з операторами, які володіють жестовою мовою", – уточнили в МВС.

Також у міністерстві наголошують, що номери профільних екстрених служб 101, 102, 103 і 104 продовжать працювати й після 2024 року.