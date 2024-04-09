Україна використовуватиме досвід Камбоджі у розмінуванні

Зокрема, українські сапери навчатимуться використовувати сучасне обладнання для розмінування. Крім того, поділяться досвідом підготовки піротехнічних підрозділів та їхніх чотирилапих помічників.

Україна буде використовувати досвід Камбоджі у сфері розмінування.

Як зазначили у МВС, заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий разом із представниками МВС, ДСНС та Мінекономіки здійснили робочу поїздку до Королівства Камбоджа. За запрошенням Японського агентства з міжнародного співробітництва (JICA) українська делегація мала змогу ознайомитися із досвідом камбоджійських колег у напрямку гуманітарного розмінування.

Зокрема, на базі Камбоджійського центру з протимінної діяльності (СМАС) відбулося розширене засідання делегатів з України, Японії та Камбоджі. Обговорювали практичний етап розмінування країни. Як розповів Генеральний директор СМАС Хен Ратана, Центр було створено у 1992 році ще під час ведення бойових дій. У 2002-му СМАС розпочав співпрацю з Японським агентством з міжнародного розвитку (JICA), яке підтримує спроможності камбоджійських саперів у протимінній діяльності та відновленні країни.

За понад 30 років гуманітарного розмінування камбоджійські сапери очистили більше 3 тисяч квадратних кілометрів замінованої території, вилучивши понад 4 мільйони мін та снарядів різних типів.

"У зоні нашої відповідальності – навчання та підвищення кваліфікації саперів, безпосередньо розмінування територій, просвітницька діяльність серед населення, відновлення інфраструктури, допомога жертвам підривів на вибухонебезпечних предметах, зокрема й протезування. Ми пройшли довгий шлях до побудови цієї системи. Ми починали з нуля, самі напрацьовували методи розмінування, тестували різноманітне обладнання. І будемо дуже раді, якщо наш досвід виявиться корисним для вас", – зауважив Генеральний директор Камбоджійського центру протимінної діяльності Хен Ратана.

У МВС нагадали, що за підтримки Японського агентства з міжнародного розвитку (JICA) піротехніки ДСНС України взимку 2023 року пройшли у Камбоджі навчання, а влітку камбоджійські колеги провели тренінг для українських саперів на території Польщі.

Фахівці СМАС, за запевненням камбоджійської сторони, продовжать надавати тренінги для українських саперів, навчатимуть їх використовувати сучасне обладнання для розмінування. Крім того, поділяться досвідом підготовки піротехнічних підрозділів та їхніх чотирилапих помічників.

"МВС України зараз працює над посиленням системи підготовки саперів. Міжрегіональний центр з питань протимінної діяльності вже релокують з Харківщини до більш безпечного регіону. В нас є плани щодо розбудови нової інфраструктури для навчання та підвищення кваліфікації піротехніків. Міністр Ігор Клименко визначив це одним із пріоритетів у роботі нашого відомства на цей рік. Тому досвід СМАС – Камбоджійського центру з протимінної діяльності з його комплексним підходом є корисним для нас. Чим краще будуть навчені фахівців, тим якісніше вони працюватимуть", – підсумував Богдан Драп’ятий.

Наразі близько 156 тис. квадратних кілометрів, тобто 26% території України, є потенційно небезпечними через російський мінний терор. Про таке зазявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.