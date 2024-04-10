Оператори ССО знищили машину комплексу РЕБ "Борисоглєбськ-2"

"Жирна ціль" для бійців Сил спецоперацій на Донецькому напрямку.

На Донецькому напрямку оператори 3 полку ССО виявили та знищили машину комплексу РЕБ "Борисоглєбськ-2".

Про це повідомляє командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"Жирну" ціль оператори 3-го полку ССО виявили під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку", — йдеться в повідомленні військових.

Як розповіли військові, йдеться про машину зі складу автоматизованої станції перешкод "Р-378Б" комплексу радіоелектронної боротьби "Борисоглєбськ-2".

Оператори ССО знищили ворожу техніку за допомогою дрона.

"Борисоглєбськ-2" – російський комплекс радіоелектронної боротьби. Використовується для придушення супутникового звʼязку, радіонавігаційних систем, створення перешкод у різних діапазонах. На озброєнні армії рф – з 2013 року, з 2014-го застосовується противником у війні проти України.