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На Донеччині затримали депутата від ОПЗЖ, який здавав ворогу позиції ЗСУ

Депутат Дружківської міської ради був у складі мережі інформаторів ФСБ,яку викрили минулого року. 

На Донеччині затримали депутата від ОПЗЖ, який здавав ворогу позиції ЗСУ
Депутат-зрадник від ОПЗЖ
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного учасника агентурної мережі ФСБ, яка діяла на сході України. Фігурантом виявився депутат Дружківської міської ради від забороненої партії ОПЗЖ.

Про це йдеться у повідомленні СБУ. 

У відомстві зазначили, що, перш ніж затримати депутата, його злочинну діяльність задокументували поетапно. 

"Встановлено, що він входив до мережі інформаторів фсб, яку українська спецслужба викрила ще у березні 2023 року. Тоді ж було затримано 4-х його спільників", – додали у спецслужбі. 

Депутат міськради на Донеччині допомагав окупантам
Фото: СБУ
Депутат міськради на Донеччині допомагав окупантам

Зазначається, що чоловік возив одного з агентів на власному авто для прихованої фіксації оборонних позицій ЗСУ.Найбільшу увагу інформатори звертали на геолокації укріпрайонів, блокпостів та місць можливого зберігання боєприпасів українських захисників.

Також поплічники ФСБ намагалися відслідкувати рух військових ешелонів та розташування залізничних станцій, на яких розвантажують озброєння ЗСУ.

Крім того, після російських авіаударів зловмисники збирали інформацію про наслідки ворожих "прильотів".У СБУ додають, що окупанти дуже сподівались на розвіддані своїх інформаторів, за допомогою яких планували виявити слабкі місця в обороні Дружківки.

Наразі депутату міськради повідомили про підозру  (надання незаконним збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ).Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.

  • У Херсонській області нещодавно викрили депутата одної з селищних рад Генічеського району, який співпрацював із окупантами, закликав до співпраці із ними місцвих аграріїв та допомагав вивозити українське збіжжя до Росії.
  • А депутатку Херсонської облради, яку підозрюють у колабораціонізмі, відправили під варту. Йдеться про Світлану Межерицьку, яка погодилась на посаду начальниці управління охорони здоров’я у окупаційній адміністрації.
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