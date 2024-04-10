Мінреінтеграції хоче запровадити єдиний електронний облік українських учнів за кордоном

У міністерстві хочуть знайти системне рішення для всіх учнів за кордоном, зокрема для полегшення документообігу.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій хоче запровадити єдиний електронний облік українських учнів за кордоном. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Можливі шляхи вирішення цього питання обговорювали учасники спеціальної наради під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

У міністерстві зауважили, що, до прикладу, досить багато учнів здобувають освіту або є екстернами державного ліцею «Міжнародна українська школа» (МУШ). Українські особові справи для вступу в МУШ можна надіслати поштою.

Однак питання полягає в системному рішенні для всіх учнів за кордоном. Так, було розглянуто можливість запровадження єдиного електронного обліку для ведення особових справ учнів.

Під час наради учасники запропонували дозволити МУШ приймати особові справи учнів в електронному вигляді, а також розробити відповідні роз’яснення.

Також було наголошено, що МУШ має стати освітнім осередком, який акумулюватиме всю співпрацю з українськими школами за кордоном.

Тим часом стало можливо зареєструватися на національний мультипредметний тест через “Дію”. Для цього абітурієнту потрібно мати ID-картку чи закордонний паспорт у Дії, а також активувати Дія.Підпис.

Також нещодавно у “Дії” стали доступні освітні документи.