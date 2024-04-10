Росія хоче пов'язати теракт у Підмосков'ї з головою СБУ, – джерела в спецслужбах

Українські спецслужби не виключають, що затриманих російською владою підозрюваних громадян Таджикистану в теракті примусять давати свідчення щодо голови СБУ.

Росія збирається пов'язати теракт в підмосковному Crocus City Hall з головою СБУ Василем Малюком, повідомили джерела LB.ua в спецслужбах.

За їхніми словами, Кремль хоче оголосили Малюка "головним терористом". Також він визначений в Кремлі ціллю №1.

"путін не може пробачити СБУ два удари по Кримському мосту, особливо перший, який був «приурочений» до дня народження російського диктатора, а також атаки морських дронів «Sea Baby» на кораблі рф. Ще однією больовою точкою, по якій вдало б’є СБУ, стали НПЗ країни-бензоколонки. Також Служба успішно протидіє російській агентурі в Україні", – розповів один зі співрозмовників.

Українські спецслужби не виключають, що затриманих російською владою підозрюваних громадян Таджикистану в теракті примусять давати свідчення щодо голови СБУ.