Росія хоче пов'язати теракт у Підмосков'ї з головою СБУ, – джерела в спецслужбах

Росія збирається пов'язати теракт в підмосковному Crocus City Hall з головою СБУ Василем Малюком, повідомили джерела LB.ua в спецслужбах.
За їхніми словами, Кремль хоче оголосили Малюка "головним терористом". Також він визначений в Кремлі ціллю №1.
"путін не може пробачити СБУ два удари по Кримському мосту, особливо перший, який був «приурочений» до дня народження російського диктатора, а також атаки морських дронів «Sea Baby» на кораблі рф. Ще однією больовою точкою, по якій вдало б’є СБУ, стали НПЗ країни-бензоколонки. Також Служба успішно протидіє російській агентурі в Україні", – розповів один зі співрозмовників.
Українські спецслужби не виключають, що затриманих російською владою підозрюваних громадян Таджикистану в теракті примусять давати свідчення щодо голови СБУ.
- Очільник Кремля Володимир Путін вже намагався пов'язати теракт із Україною: він сказав, що підозрювані збиралися перетнути український кордон.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, відкидаючи звинувачення Кремлем України у підмосковній стрілянині, сказав, що Путін – патологічний брехун.
- Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 23 березня сказав, що "те, що сталося вчора в Москві, очевидно, і Путін, і інші покидьки просто намагаються звалити на когось іншого".
- Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що не має жодних ознак того, що Україна причетна до нападу з жертвами на концертний зал у Підмосков’ї.
- За даними ГУР, Росія знала про підготовку терористичної операції на її території заздалегідь – з 15 лютого щонайменше. Теракт відбувся 22 березня.