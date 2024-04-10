Головне за ніч та ранок середи, 10 квітня: удари по Одесі та Одещині, знищений в Криму ворожий вертоліт Ка-27

Нічна повітряна атака, 83 бойових зіткнення, майже 60 відбитих штурмів на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, наслідки удару по Костянтинівці.

Російська армія з самого ранку б'є по Одесі та області. В місті є влучання по енергетичній інфраструктурі.

Під обстріл потрапив і приватний будинок. Про це одеський мер Геннадій Труханов повідомив у Telegram.

Голова ОВА Олег Кіпер додав, що спочатку росіяни запустили ударні безпілотники – під прицілом знову була енергетична інфраструктура. Сили ППО знищили два "шахеди".

"На світанку, близько 5:30, російські терористи атакували Одещину ракетами, застосували і балістику. В день звільнення Одеси від фашистських загарбників росіяни вдарили по об'єктах критичної і транспортно-логістичної інфраструктури. Наразі відомо про двох постраждалих працівників транспортного підприємства", – сказав він.

Також пошкоджено приватний будинок, декілька автівок. Люди дивом не постраждали.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 83 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 11 ракетних та 108 авіаційних ударів, здійснив 149 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Уночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 17 БпЛА типу “Shahed”. Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили 14 ударних дронів.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 29 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам’янське, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 14 атак у районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі та Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне де ворог, 28 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двох зенітно-ракетних комплексах противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 10 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 830 російських окупантів, 22 танки, 47 бронемашин. Загалом Росія вже втратила в Україні більше 450 тисяч військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Сили оборони знищили російський корабельний протичовновий вертоліт Ка-27 у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. "Мінус російський Ка-27 у Криму. Щось шукав. Знайшов", – написав він.

Корабельний протичовновий вертоліт типу Ка-27/28 призначений для вирішення завдань протичовнової оборони флоту з базуванням на кораблях різного класу. Він здатний виявляти сучасні підводні човни та надводні цілі, передавати дані про них на корабельні й берегові пункти, а також атакувати їх.

За даними Генштабу, станом на сьогодні збито 325 ворожих гелікоптерів.

У Костянтинівці Донецької області, яку вчора тричі за день обстріляли російські війська, тривають пошуки жінки з дитиною. Під завалами будинку їх поки не знайшли.

Про це розповів в ефірі "Радіо Свобода" тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділу комунікацій поліції Донецької області Павло Дяченко. "Станом на ранок роботи тривають. Є інформація, що під завалами може перебувати жінка з дитиною. Це попередня інформація. Будемо сподіватися, що все буде добре. Завали розберуть і ми їх не знайдемо, і вони будуть живі. Це все після огляду", – каже Дяченко.

За його словами, рятувальну операцію доводилося призупиняти через загрозу повторних ударів.

Очільник Пентагону Ллойд Остін виступив з критикою ураження українськими силами оборони нафтопереробних заводів на території РФ.

Як пише Bloomberg, міністр оборони США заявив, що такі атаки "можуть мати ефект доміно на глобальну енергетичну ситуацію". За словами Остіна, "Україні ліпше зосередитися на тактичних та оперативних цілях, які напряму впливають на поле бою".

Заяву представника адміністрації Джо Байдена одразу розкритикував сенатор від Республіканської партїі Том Коттон. Він звинуватив Білий дім у перешкоджанні ефективним діям української армії з політичних причин: "Байден не хоче, щоб у рік виборів зростали ціни на газ та бензин".

Видання The Guardian стверджує, що перемовини міністра закордонних справ Сполученого Королівства Девіда Кемерона з експрезидентом США Дональдом Трампом щодо підтримки Конгресом військової допомоги для України виявилися провальними.

Під час приватної вечері в маєтку Трампа Мар-а-Лаго Кемерон переконував Трампа визнати, що в інтересах США було б не дозволити Володимиру Путіну захопити українську землю. Британський урядовець також обіцяв, що до саміту НАТО у Вашингтоні усі країни блоку розроблять план щодо досягнення фінансування оборони на рівні 2% ВВП, на чому особливо наполягає колишній президент.

Проте, як зазначає видання, "ні раціональні, ні емоційні" аргументи Кемерона не спрацювали, наштохнувшись на внутрішню боротьбу у Республіканській партії. Зрештою йому навіть не дозволили зустрітися зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, від політичної волі якого залежить винесення на голосування законопроєкту щодо допомоги Україні.

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