Очільник Пентагону Ллойд Остін виступив з критикою ураження українськими силами оборони нафтопереробних заводів на території РФ.

Як пише Bloomberg, міністр оборони США заявив, що такі атаки "можуть мати ефект доміно на глобальну енергетичну ситуацію". За словами Остіна, "Україні ліпше зосередитися на тактичних та оперативних цілях, які напряму впливають на поле бою".

Заяву представника адміністрації Джо Байдена одразу розкритикував сенатор від Республіканської партїі Том Коттон. Він звинуватив Білий дім у перешкоджанні ефективним діям української армії з політичних причин: "Байден не хоче, щоб у рік виборів зростали ціни на газ та бензин".

У виданні зазначають, що велика частина кампанії чинного президента справді присвячена боротьбі з інфляцією, зокрема, підвищенням вартості палива для американських споживачів.