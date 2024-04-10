Reuters: Байден випереджає Трампа в опитуванні на 4%

Президент США Джо Байден має перевагу над Дональдом Трампом у загальнонаціональному опитуванні, проведеному виданням Reuters спільно з компанією Ipsos.
Як зазначає агенція у своєму матеріалі, чинний господар Білого дому отримав підтримку 41% респондентів. Натомість за республіканського кандидата готові проголосувати 37% американців.
Відрив у 4% є рекордною перевагою Байдена, який місяць тому мав лише на 1% вищий рейтинг за свого опонента, а раніше узагалі поступався в опитуваннях.
Важливо зазначити, що аж 22% учасників соціологічного дослідження заявили, що не визначилися зі своїм вибором, мають намір проголосувати за іншого кандидата від "третіх сил" або ж взагалі не планують у листопаді відвідувати виборчу дільницю.
- Загальнонаціональні рейтинги не дають реальну електоральну картину у США, адже в країні діє непряма система виборів, коли кожен штат делегує певну кількість виборників.
- Зазвичай долю президентського крісла визначають виборники від так званих "штатів, які коливаються" - тих, де немає історичного домінування республіканців чи демократів.
- Президентом цілком може стати той кандидат, за якого не віддали більшість голосів у всенародному голосуванні, але який отримав більшу підтримку виборників.
- Саме так сталося у 2016 році, коли Гілларі Клінтон з вищим рейтингом програла Дональду Трампу.