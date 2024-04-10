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Reuters: Байден випереджає Трампа в опитуванні на 4%

Чинний президент збільшив відрив від республіканця, який місяць тому складав лише 1%. 

Reuters: Байден випереджає Трампа в опитуванні на 4%
Фото: колаж LB.ua, фото EPA/UPG

Президент США Джо Байден має перевагу над Дональдом Трампом у загальнонаціональному опитуванні, проведеному виданням Reuters спільно з компанією Ipsos.

Як зазначає агенція у своєму матеріалі, чинний господар Білого дому отримав підтримку 41% респондентів. Натомість за республіканського кандидата готові проголосувати 37% американців.

Відрив у 4% є рекордною перевагою Байдена, який місяць тому мав лише на 1% вищий рейтинг за свого опонента, а раніше узагалі поступався в опитуваннях. 

Важливо зазначити, що аж 22% учасників соціологічного дослідження заявили, що не визначилися зі своїм вибором, мають намір проголосувати за іншого кандидата від "третіх сил" або ж взагалі не планують у листопаді відвідувати виборчу дільницю. 

  • Загальнонаціональні рейтинги не дають реальну електоральну картину у США, адже в країні діє непряма система виборів, коли кожен штат делегує певну кількість виборників.
  • Зазвичай долю президентського крісла визначають виборники від так званих "штатів, які коливаються" - тих, де немає історичного домінування республіканців чи демократів. 
  • Президентом цілком може стати той кандидат, за якого не віддали більшість голосів у всенародному голосуванні, але який отримав більшу підтримку виборників.
  • Саме так сталося у 2016 році, коли Гілларі Клінтон з вищим рейтингом програла Дональду Трампу.  
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