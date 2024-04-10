Reuters: Байден випереджає Трампа в опитуванні на 4%

Чинний президент збільшив відрив від республіканця, який місяць тому складав лише 1%.

Президент США Джо Байден має перевагу над Дональдом Трампом у загальнонаціональному опитуванні, проведеному виданням Reuters спільно з компанією Ipsos.

Як зазначає агенція у своєму матеріалі, чинний господар Білого дому отримав підтримку 41% респондентів. Натомість за республіканського кандидата готові проголосувати 37% американців.

Відрив у 4% є рекордною перевагою Байдена, який місяць тому мав лише на 1% вищий рейтинг за свого опонента, а раніше узагалі поступався в опитуваннях.

Важливо зазначити, що аж 22% учасників соціологічного дослідження заявили, що не визначилися зі своїм вибором, мають намір проголосувати за іншого кандидата від "третіх сил" або ж взагалі не планують у листопаді відвідувати виборчу дільницю.