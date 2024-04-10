У Фінляндії з'явиться штаб-квартира сил НАТО

Питання лобіювала Норвегія, а остаточно його мають вирішити на саміті Альянсу у Вашингтоні.

У Фінляндії, яка лише минулоріч стала членом НАТО, відкриють штаб-квартиру сухопутних сил Альянсу. Про це з посиланням на місцеві ЗМІ повідомила "Європейська правда".

Планами щодо створення командного центру на території сусідньої країни поділився з журналістами міністр оборони Норвегії Бйорн Грам. Саме Норвегія виступила головним лобістом цієї ідеї та переконала головнокомандувача Об'єднаних сил НАТО в Європі у необхідності такого кроку.

Штаб-квартиру буде розміщено у місті Міккеле на півдні Фінляндії. В ній будуть працювати 375 офіцерів з країн НАТО, щонайменше 25 представлятимуть фінську армію. Усі вони підпорядковуватимуться командуванню об'єднаних сил в американському Норфолку. Структура має координувати сухопутні операції в регіоні.

Остаточно питання щодо створення штаб-квартири у Фінляндії буде розглянуто під час саміту НАТО у Вашингтоні.