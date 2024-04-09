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Під час навчань НАТО військових розмістили у будинках, що належать росіянам

У Швеції та Норвегії визнали, що орендували "російські котеджі", проте переконують, що це не стане причиною витоку важливої інформації.

Під час навчань НАТО військових розмістили у будинках, що належать росіянам
Фото: EPA/UPG

Військові, що брали участь у навчаннях НАТО Nordic Response у норвезькому районі Трумс на півночі країни, проживали у будинках, що належать високопоставленим росіянам.

Як пише "Європейська правда", власниками нерухомості, яку у Норвегії називають "російськими котеджами", є мер Мурманська Ігор Морар, керівник криголамного флоту "Атомфлот" Олександр Тимофеєв та донька депутата Мурманської обласної думи Віктора Сайгіна. 

Будинки розташовані у безпосередній близькості до штаб-квартири норвезької армії та важливого аеропорту Бардуфосс.

У збройних силах Швеції підтвердили, що військові справді квартирувалися у цих будинках, проте не вбачають ймовірності витоку важливої інформації. Армія не мала змоги перевірити, хто є власником помешкання, через відсутність відповідної процедури. Натомість прем'єр-міністр Норвегії Йонас Стьоре закликав ретельніше стежити за тим, хто володіє нерухомістю в країні та чи може це становити загрозу національній безпеці.

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