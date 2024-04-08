Українські євангелісти потребують підтримки Америки
Українські євангелісти потребують підтримки Америки
Два американські конгресмени заявили, що російська пропаганда лунає у Палаті представників США
Два американські конгресмени заявили, що російська пропаганда лунає у Палаті представників США
Росіяни розстріляли військовополонених на Херсонщині. Прокуратура почала розслідування
Росіяни розстріляли військовополонених на Херсонщині. Прокуратура почала розслідування
Непалець дезертирував із російської армії і розповів про накази розстрілювати важкопоранених солдатів
Непалець дезертирував із російської армії і розповів про накази розстрілювати важкопоранених солдатів
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
У профільному комітеті розглянули і ухвалили правки до мобілізаційного закону
У профільному комітеті розглянули і ухвалили правки до мобілізаційного закону
Москва обов'язково надірветься
Москва обов'язково надірветься
Мисливці за дозами: чому в Україні є проблеми з постачанням двох вакцин для дітей
Мисливці за дозами: чому в Україні є проблеми з постачанням двох вакцин для дітей
План Трампа щодо завершення війни полягає у здачі Росії Криму і Донбасу, − WP
План Трампа щодо завершення війни полягає у здачі Росії Криму і Донбасу, − WP
ГоловнаСвіт

Канада спрямує мільярди доларів на виробництво боєприпасів у наступні 20 років

Зокрема, боєприпаси поповнять запаси армії Канади, з яких надавали допомогу Україні.

Канада спрямує мільярди доларів на виробництво боєприпасів у наступні 20 років
Артилерійські снаряди 155 мм.
Фото: telegraph.co.uk

Канада планує у наступні 20 років виділити 9,5 мільярдів канадських доларів для прискорення створення нових потужностей з виробництва артилерійських боєприпасів у Канаді та інвестування в стратегічне постачання боєприпасів. 

Про це повідомила пресслужба Міноборони Канади.

Артилерійські боєприпаси стає дедалі важче закуповувати за кордоном, і ці виробничі потужності допоможуть задовольнити потреби Канади та наших найближчих союзників у боєприпасах”, - йдеться у повідомленні. 

Підписуйтесь на наш Google News

Також це має створити кваліфіковані робочі місця для канадських працівників на довгострокову перспективу та економічні вигоди для канадських громад. 

Канадська армія створить більший стратегічний запас боєприпасів, щоб виконати свої зобов’язання щодо оборони та безпеки під час кризи чи конфлікту.

В свою чергу, промисловість потребує чіткості від уряду щодо майбутніх придбань для встановлення виробничих ліній.

Водночас боєприпаси поповнять запаси армії Канади, з яких надавали допомогу Україні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies