Канада спрямує мільярди доларів на виробництво боєприпасів у наступні 20 років

Зокрема, боєприпаси поповнять запаси армії Канади, з яких надавали допомогу Україні.

Канада планує у наступні 20 років виділити 9,5 мільярдів канадських доларів для прискорення створення нових потужностей з виробництва артилерійських боєприпасів у Канаді та інвестування в стратегічне постачання боєприпасів.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Канади.

“Артилерійські боєприпаси стає дедалі важче закуповувати за кордоном, і ці виробничі потужності допоможуть задовольнити потреби Канади та наших найближчих союзників у боєприпасах”, - йдеться у повідомленні.

Також це має створити кваліфіковані робочі місця для канадських працівників на довгострокову перспективу та економічні вигоди для канадських громад.

Канадська армія створить більший стратегічний запас боєприпасів, щоб виконати свої зобов’язання щодо оборони та безпеки під час кризи чи конфлікту.

В свою чергу, промисловість потребує чіткості від уряду щодо майбутніх придбань для встановлення виробничих ліній.

Водночас боєприпаси поповнять запаси армії Канади, з яких надавали допомогу Україні.