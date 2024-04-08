Шольц їде в Китай, щоб обговорити ситуацію в Україні

Китайський прем’єр-міністр Лі Цян та канцлер Німеччини Олаф Шольц, 20 червня 2023 року

Канцлер Німеччини Олаф Шольц цього тижня вирушить з візитом до Китаю, щоб обговорити з чиновниками Пекіну ситуацію в Україні.

Про це пише Tagesschau з посиланням на заяву представника німецького уряду Штеффен Хебештрайт.

Хебештрайт зазначив, що Шольц під час триденного візиту хоче вивчити, яким чином Китай може впливати на Росію та її повномасштабну війну проти України.

"Ми хотіли б, щоб Китай міг використати свій вплив на Росію, щоб сприяти більш мирному розвитку українського конфлікту", — додав представник уряду Німеччини.