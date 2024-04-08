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Шольц їде в Китай, щоб обговорити ситуацію в Україні

Шольц хоче з'ясувати якою мірою Китай впливає на Росію.

Шольц їде в Китай, щоб обговорити ситуацію в Україні
Китайський прем’єр-міністр Лі Цян та канцлер Німеччини Олаф Шольц, 20 червня 2023 року
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф Шольц цього тижня вирушить з візитом до Китаю, щоб обговорити з чиновниками Пекіну ситуацію в Україні.

Про це пише Tagesschau з посиланням на заяву  представника німецького уряду Штеффен Хебештрайт.

Хебештрайт зазначив, що Шольц під час триденного візиту хоче вивчити, яким чином Китай може впливати на Росію та її повномасштабну війну проти України.

"Ми хотіли б, щоб Китай міг використати свій вплив на Росію, щоб сприяти більш мирному розвитку українського конфлікту",  — додав представник уряду Німеччини.

  • Китай посилив вплив на російського президента і його оточення, він зміг надати не лише економічні гарантії керманичу Кремля, а й політичні. Залежність Росії від КНР стала майже тотальною. Так, китайська влада вважає РФ гарним інструментом для розхитування Заходу. Детальніше про спіпрацю Китаю і РФ читайте у матеріалі LB "Як Сі купив Путіна, або Які плани у Китаю щодо України".
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